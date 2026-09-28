Taşacak Bu Deniz bu hafta var mı, cuma günü yayınlanacak mı?

Taşacak Bu Deniz'in yeni sezon tarihi uzun zamandır araştırılıyor. Eylül ayında onlarca dizi ve program ekrana gelirken projenin yeni bölümü için bekleyiş sürüyor. Bu hafta dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı sorgulanıyor. İşte detaylar...

Taşacak Bu Deniz bu hafta var mı?

Evet, Taşacak Bu Deniz'in yeni sezonu 2 Ekim Cuma günü ekrana gelecek. Yeni bölümde izleyiciyi birbirinden şok sahneler bekliyor.

Son bölümde neler oldu?

Yirmi yıl sonra birbirlerine kavuşan Esme, Adil ve Eleni için artık yaraları sarma değil, hesap sorma zamanıdır. Koçari Konağı’nda başlayan görkemli kına gecesi, yıllardır saklanan sırların ortaya döküldüğü büyük bir yüzleşmeye dönüşür. Furtunalar kendilerini hiç beklemedikleri bir hesabın ortasında bulurken, günahlarının bedelini ödemek üzere bugüne kadar gördükleri en büyük Koçari adaletiyle tanışırlar. Nihayet düğün günü geldiğinde ise savaşı kazanan Esme ve Adil, yıllardır hayalini kurdukları mutluluğa bir adım kala kaderlerinin en ağır sınavıyla karşı karşıya kalır. Çünkü bazı zaferlerin bedeli çok ağırdır. Ve savaşın kazananı olmaz.