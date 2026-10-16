Taste Atlas kestane lezzetlerini sıraladı: Türkiye'den de bir ürün listede

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Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, kestanenin farklı ülkelerdeki kullanım alanlarını ve bu üründen elde edilen geleneksel lezzetleri derledi. Sosyal medya hesabından yayımlanan paylaşımda, kestanenin yalnızca közlenerek tüketilen bir yiyecek olmadığı, unundan reçeline, kremasından balına kadar çok sayıda ürünün temelini oluşturduğu vurgulandı.

TasteAtlas'ın paylaşımında Türkiye de kestane balı üreten ülkeler arasında gösterilirken, İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz ve Japonya'nın kestane ürünleri de tanıtıldı.

Patates ve mısırdan önce sofraların vazgeçilmeziydi

TasteAtlas, kestanenin Avrupa mutfaklarındaki tarihsel önemine dikkat çekti. Patates ve mısırın Avrupa'ya ulaşmasından çok önce kestanenin özellikle dağlık bölgelerde yaşayan toplulukların kış aylarını geçirmesinde önemli bir besin kaynağı olduğu belirtildi.

Diğer birçok sert kabuklu yemişten farklı olarak yüksek nişasta içeriğine sahip kestane, kurutularak uzun süre saklanabiliyor ve öğütülerek un haline getirilebiliyor.

Kestanenin yalnızca meyvesinden değil, çiçeklerinden de yararlanılıyor. Kestane çiçeklerinden elde edilen koyu renkli bal, hafif acımsı tadıyla diğer bal çeşitlerinden ayrılıyor.

Kestaneden yapılan ürünler sıralandı

TasteAtlas'ın hazırladığı infografikte kestaneden elde edilen dokuz farklı ürün kategorisine yer verildi.

Bunlar arasında doğal kestane, kestane unu, şekerlenmiş kestane (marrons glacés), kestane kreması, kestane reçeli, kurutulmuş kestane, şurupta kestane, kestane balı ve kestane likörü bulunuyor.

Paylaşımda özellikle İtalya ve Fransa'nın kestane ürünlerindeki çeşitliliği öne çıkarken, İspanya ve Portekiz'in de birçok kategoride yer aldığı görüldü.

Türkiye kestane balıyla listede

TasteAtlas'ın infografiğinde Türkiye, kestane balı üretilen ülkeler arasında gösterildi.

Kestane balı kategorisinde Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Macaristan, Yunanistan, İtalya, Fransa ve İspanya'nın bayraklarına yer verildi.

Koyu rengi, yoğun aroması ve kendine özgü hafif acımsı tadıyla bilinen kestane balı, kestane ağaçlarının çiçeklerinden elde ediliyor.

Kestane şekeri farklı ülkelerin mutfağında

Paylaşımda öne çıkan ürünlerden biri de Fransız mutfağında marrons glacés olarak bilinen şekerlenmiş kestane oldu.

İtalya ve Fransa bayraklarıyla tanıtılan ürünün şekerleme, tatlı ve hamur işlerinde kullanıldığı, ayrıca hediye olarak da tercih edildiği belirtildi.

TasteAtlas'ın değerlendirmesinde kestane şekeriyle hazırlanan tatlılara da yer verildi. Kestaneli baklava 5 üzerinden 4,0 puan alırken, marron glacé ve Japon mutfağına ait kuri kinton 3,7 puanla gösterildi.

Platformun paylaştığı öne çıkan markalar arasında ise Corsiglia 4,9, Agrimontana 4,8 ve Marrons Imbert 4,6 puanla sıralandı.

Kestane kreması tatlıların vazgeçilmezleri arasında

Fransız mutfağıyla özdeşleşen kestane kreması da TasteAtlas'ın paylaşımında geniş yer buldu.

Ekmeğe sürülerek tüketilebilen kestane kreması, krep, hamur işi ve çeşitli tatlıların hazırlanmasında kullanılıyor.

Kestane kremasının kullanıldığı lezzetler arasında Mont Blanc 4,0, Bûche aux marrons ise 3,8 puanla gösterildi. Ardéchois olarak bilinen kestaneli kek de aynı kategoride yer aldı ancak bu ürün için puan paylaşılmadı.

Kestane kreması üreten markalar arasında Clément Faugier 4,9, Biscuiterie des Vénètes 4,8 ve L'Atelier de la Châtaigne 4,5 puanla öne çıktı.

Reçelden liköre kadar geniş kullanım alanı

TasteAtlas'ın tanıttığı bir diğer ürün olan kestane reçeli ise İtalya, Fransa, İspanya ve Portekiz bayraklarıyla sunuldu.

Kestane reçelinin ekmeğe sürülerek tüketilmesinin yanı sıra krep, hamur işi ve tatlı yapımında kullanıldığı belirtildi.

Paylaşımda kestane reçeliyle hazırlanan İtalyan usulü tart, Fransız usulü kestane reçelli krep ve kestaneli rulo kek gibi ürünlere de yer verildi.

Kestane reçeli markaları arasında La Ferme du Châtaignier 4,7, Casa da Prisca 4,4 ve Terra de Baroncelli 4,2 puanla gösterildi.

Kestanenin likör yapımında da kullanıldığına dikkat çekilen paylaşımda, bu ürünün İtalya, Fransa, İspanya ve Portekiz'deki örnekleri tanıtıldı.

TasteAtlas, kestaneden üretilen ürünlerin farklı ülkelerdeki geleneksel mutfak kültürlerinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, bu lezzetleri yaşatmaya devam eden üreticilere de dikkat çekti.