Tatilde çocuğunuz hem gelişsin hem dinlensin istiyorsanız işte uzmanından tavsiyeler...

Çocukların dinlenmelerine olanak veren yarıyıl tatili, onların keşif duygularını destekleyecek aktivitelerle renklendirilip, aileyle iletişimlerini güçlendirecek kaliteli zaman geçirilmesine olanak verirse, çocukların gelişimine de katkıda bulunuyor.

Çocukların ihtiyaçlarına kulak verin

Tatilin çocukların hem zihinsel hem de duygusal olarak yenilenmesine olanak tanıdığını vurgulayan Klinik Psikolog Serra Kamış, tatilde çocukların tamamen boş bırakılmasının ya da aşırı bir program içine sokulmasının sakıncalarına dikkati çekerek, "Çocuklar için sağlıklı bir rutin oluşturmak, onların tatil sürecini daha keyifli ve verimli geçirmelerini sağlar. Ancak bu programın esnek ve onların ihtiyaçlarına uygun olmasına özen gösterilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Ekran bağımlılığına dikkat!

Tatillerde ekran sürelerinin kontrol altında tutulması gerektiğinin altını çizen Kamış, "Ekran başında geçirilen sürelerin yerine, ailece yapılacak etkinlikler, açık hava aktiviteleri ya da yaratıcı oyunlar koyarak hem çocukların hem de ebeveynlerin keyifli zaman geçirmesini sağlayabilirsiniz" açıklamalarında bulundu.

Ona kendini değerli hissetirin

Aile içi iletişimin önemini hatırlatan Kamış, "Çocuklarınızla birlikte hikaye okumak, yemek yapmak ya da oyun oynamak gibi basit ama etkili aktiviteler, onların kendilerini değerli hissetmesini sağlar ve güven duygusunu pekiştirir. Tatil süresince çocukların ilgi alanlarına yönelmelerine olanak tanımak önemli. Çocukların kendilerini keşfetmesine ve ifade etmesine imkan tanıyacak etkinlikler, öz güvenlerini artırır ve kişisel gelişimlerine katkı sağlar" dedi.

Okula dönüş sürecinde stresten uzaklaşmak için...

Kamış, tatilden okula geçiş sürecinin stres yaratmaması için bazı hazırlıkların yapılması gerektiğini belirterek, şu tavsiyelerde bulundu: "Tatilin son günlerinde çocukların okul düzenine uyum sağlamalarını kolaylaştıracak adımlar atmak, okula dönüşü daha rahat hale getirir. Uyku saatlerini düzenlemek, okul malzemelerini hazırlamak gibi küçük önlemler bu süreci destekler."