Telefon dolandırıcılarına inandı, yaklaşık 2 milyon TL'yi kaptırdı!
Telefonda kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düşen 62 yaşındaki M.B., yaklaşık 1.5 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını ve 240 bin TL'sini şüphelilere verdi. Hesap bilgileri üzerinden kimlikleri belirlenen üç şüpheli gözaltına alındı. Ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
İstanbul Güngören'de yaşayan 62 yaşındaki M.B. 16 Aralık Pazartesi günü kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Dolandırıcılar, M.B'den banka hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini ve bu nedenle evdeki tüm altın ve parasını kendilerine vermesini istedi.
Dolandırıcıların tuzağına düşen M.B. ilk önce evdeki yaklaşık 1.5 milyon lira değerindeki ziynet eşyayı elden teslim etti. Ardından da hesabındaki 240 bin TL'sini şüphelilerin banka hesabına gönderdi.
Şüpheliler cezaevine gönderildi
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.B. polise giderek şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri paranın gönderildiği hesap bilgileri üzerinden, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerin olaydan sonra bir kafeye giderek toplandıkları da tespit edildi. O anlar ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler E.Ö.(44), M.C.K.(28), ve U.G.(48) polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Polisteki işlemleri tamamlanan üç kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mersin’de 69 yaşındaki bir kişiyi de dolandırmışlar
Aynı şüphelilerin 19 Aralık Perşembe günü de Mersin’de 69 yaşındaki M.A.’yı benzer yöntemle dolandırarak 96 bin TL'sini ele geçirdikleri ortaya çıktı.