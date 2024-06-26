Teoman’dan Erdoğan açıklaması: Öyle bir karizmatik gücü var ki…

Ünlü şarkıcı Teoman, Candaş Tolga Işık'ın TV100'de sunduğu programa katıldı. Candaş Tolga'nın "Dünyada siyaset sağa doğru mu meylediyor" sorusuna yanıt veren Teoman, "Acayip! Çok ilginç bir dünya. Ama Türkiye'yi başka türlü değerlendirebilirsin. Yeniden Refah Partisi yüzde 7 oy aldı, milliyetçiler oy kaybetti vesaire..." ifadelerini kullandı.

Teoman, Türkiye'de kişi kültünün de önemli olduğunu ifade ederek, "Erdoğan'ın öyle bir karizmatik gücü var ki, o kendini gösterince arkasından birçok kişiyi sürükleyebiliyor" dedi.

Işık'ın "Benzer karizmayı İmamoğlu ve Yavaş'ta da görüyor musun seçim sonuçlarına bakınca" sorusuna ise Teoman, "Benzer demeyeyim ama onların da karizmatik figürler olduğu kesin" şeklinde yanıt verdi.