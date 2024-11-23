Teoman'ın genç kızlarla ilgil 'Vazo gibi seyrediyorum' sözleri yeniden gündem oldu

Kendini "Çocuk ruhlu 57 yaşında bir adam” olarak tanımlayan ünlü şarkıcı, söz yazarı Teoman, eski hayatıyla vedalaştığını ve artık gece 11.00’de uyuduğunu açıklamıştı.

Teoman’ın iki ay önce katıldığı OT TV YouTube yayınındaki sözleri tekrar günden yarattı.

Instragram’da öneriler bölümünde güzel kızları takip ettiğini söyleyen Teoman, “Aslında hepsiyle tanışabilirim ama o kızlarla ilgili hiçbir planım yok. Onları figür olarak görüyorum. Vazo seyreder gibi seyrediyorum, hoşuma gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Teoman'ın bu sözleri sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Kullanıcılar “Aşk kırıntısıyla doymak”, “Kampüste kesiştiğim kızlarla ben”, “Teoman kapatılsın”, “Sen sadece şarkı söyle abim ya” gibi esprili yorumlar yaptı.