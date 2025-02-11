TEPAV: 2030’da ‘becerikli’ olana dünyada milyonlarca yeni iş olacak

TEPAV'ın sitesinde Senem Dartar'ın Değerlendirme Notu yayımlandı.

Not şu şekilde: "Dünya Ekonomik Forumu’nun 2025 İşlerin Geleceği Raporu’na göre, 2030 yılına kadar 170 milyon yeni iş yaratılırken aynı dönemde 92 milyon iş kaybolacak. Bu da 78 milyon yeni pozisyon anlamına geliyor.

Rapor, teknolojik ilerlemeler, ekonomik değişimler ve iklim önceliklerinin 2030’a kadar iş gücünü nasıl şekillendireceğine dikkat çekiyor. 22 sektördeki 14 milyon çalışanı temsil eden 1.000’den fazla küresel işverenden elde edilen veriler, iş gücü dönüşümünün aciliyetini ve ortaya çıkan iş fırsatlarını öne çıkarıyor.

Beceri açığının, iş dönüşümünün önündeki en büyük engel olmaya devam ettiği belirtilen raporda işverenler, çalışanlar ve hükümetlerin birlikte hareket ederek iş gücünü geleceğe hazırlaması gerektiği vurgulanıyor.

Hangi sektörlerde artış bekleniyor?

Rapora göre, en yüksek iş artışı beklenen sektörler, sağlık, eğitim, teknoloji ve yenilenebilir enerji. Hemşirelik ve öğretmenlik gibi mesleklerde demografik değişimlerin etkisiyle büyük talep artışı bekleniyor. Yapay zeka, robotik ve yenilenebilir enerji alanlarındaki uzmanlık gerektiren işler büyük bir sıçrama yapacak. Özellikle çevre mühendisleri, elektrikli araç uzmanları ve enerji depolama sistemleri uzmanları kritik rol oynayacak. "