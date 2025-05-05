Ters laleler açtı! Yılda sadece 20 gün görülüyor: Koparmanın cezası servet değerinde

Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Boncukgöze köyü çevresinde, halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters laleler çiçek açtı. Yılda yalnızca yaklaşık 20 gün boyunca açan ve endemik türler arasında yer alan bu bitki, görsel güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Yüksek rakımlı ve serin bölgelerde yetişiyor

Nesli tükenme riski nedeniyle koruma altına alınan ters laleler, aynı zamanda Türkiye’nin en eski süs bitkilerinden biri olarak biliniyor.

Yüksek rakımlı ve serin bölgelerde yetişen bu özel çiçek, her yıl kısa süreliğine de olsa doğaseverlere etkileyici görüntüler sunuyor. Doğal dengeyi korumak amacıyla ters laleleri koparmak yasak.

Koparmanın cezası yaklaşık 600 bin TL

2025 yılı itibarıyla yeniden değerleme oranına göre bu yasağa uymayanlara uygulanacak idari para cezası 577 bin lira olarak belirlendi.

Ters laleler, özellikle fotoğrafçılar ve doğa tutkunları tarafından yoğun ilgi görüyor.