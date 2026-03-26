The Traitors Türkiye yarışmacıları kimler? Yarışmada nerede çekiliyor ve Şato nerede?

Dünyanın ilgi gören yarışmalarından biri olan The Traitors, Türkiye'de başlıyor. Birbirinden ünlü isimler strateji yaparak yarışmada kalmak için mücadele verecek. Vatandaşlar şimdi bu isimleri merak ederken "The Traitors Türkiye yarışmacıları kimler", "Yarışmada nerede çekiliyor" sorusu hızlanıyor.

The Traitors Türkiye yarışmacıları kimler?

Projede Pascal Nouma, Selim Yuhay, Melih Kunukcu, Yasemin Yürük, Mert Öztürk, Yusuf Güney, Hülya Uğur, Emir Elidemir, Yiğit Poyraz, Saadet Özsırkıntı, Tara De Vries, Yaren Alaca, Yasemin Yılmaz, Ayliz Yaşar, Cem Avnayim, Emre Uzunboy, İlkay Buharalı, Öykü Berkan ve Özgür Balakar gibi ünlü isimler yarışıyor.

The Traitors Türkiye nerede çekildi?

19 isim İstanbul'dan Belçika'ya götürüldü ve burada çekim gerçekleşti.