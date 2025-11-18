TikTok fenomeni Özge ile Eren ayrıldı mı? Özge Eren çifti neden ayrıldı?

Çektikleri kısa videolarla Türkiye'de damga vuran fenomen çift Özge ile Eren ayrıldıklarını duyurdu. Özge TikTok'ta canlı yayın açarak başlarından geçen olayları anlattı. Eren'den henüz cevap gelmezken "Özge Eren çifti neden ayrıldı" sorusu sıkça yöneltiliyor.

TikTok fenomeni Özge ile Eren ayrıldı mı?

TikTok'ta ayrılık olayının sebebini anlatan Özge, Eren'in ailesinin üstlerine yürüdüğünü ve nişanlısının bu olaya kayıtsız kaldığını belirtti.

Özge ayrıca nişan elbisesini kendisinin aldığını ve Eren'in ailesinin hiçbir harcama yapmadığını söyledi.