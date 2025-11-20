Tirilye’de 'gri su' atağı: Bursa su tasarrufu için yeni projeye başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Başkanı Mustafa Bozbey, kentin su yönetimi ve altyapı yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kasım Ayı Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Başkan Bozbey, en kritik projelerden birinin Tirilye’de hayata geçirilecek “gri su” sistemi olduğunu söyledi.

"Çözmek için çalışıyoruz"

Proje kapsamında yağmur suyu, kanalizasyon, içme suyu ve gri su hatları tamamen yenilenecek; arıtma tesisinden çıkan su tuvaletlerde kullanılmak üzere binalara ayrı bir hatla bağlanacak. Bozbey, bu uygulamanın ciddi bir tasarruf sağlayacağını vurgulayarak, “Çözülmemiş sorunlara el atıyor ve çözmek için çalışıyoruz” dedi.

Bursa’nın su ihtiyacının arttığını vurgulayan Bozbey, BUSKİ’nin güçlü bir yapıya kavuşması için altyapı yatırımlarının şart olduğunu belirtti. Çınarcık Barajı arıtma tesisinin 2026’da devreye gireceğini açıklayan Başkan, yapılan tasarruflarla Bursa’nın günlük su tüketiminin 433 bin metreküpe düştüğünü aktardı.

"Çöp depolayacak alan bulamayabiliriz"

Katı atık bedellerinin ilçe belediyeleri tarafından toplanması gerektiğini söyleyen Bozbey, Hamitler çöp depolama sahasında tahsis sorunlarının sürdüğünü ifade ederek, “Doğru lokasyonu bulamazsak gelecek yıllarda çöp depolayacak alan bulamayabiliriz” uyarısında bulundu.

Çevresel sorunların giderilmesi için derelere atık karışımının önlenmesi gerektiğini belirten Bozbey, Nilüfer ve Ayvalıdere’de tespit edilen eksikliklerin giderileceğini söyledi. “Bir damla suyu arıtmadan dereye vermeyeceğiz” diyen Başkan Bozbey, gelecek nesiller için sorumlulukları olduğunu vurguladı.