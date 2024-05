TODEV annelere özel güzellik programı düzenledi

Beşiktaş Levent'teki bir kuaförde Anneler Günü'ne özel düzenlenen etkinlikte, bu kez kendileri için vakit ayıran anneler saçlarını yaptırma imkanı buldu. TODEV Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Candan, burada yaptığı konuşmada, kendisinin de 38 yaşında otizmli bir çocuğu olduğunu söyledi.

Özel çocuk annelerinin toplum ve aile içinde çok yalnız kaldığını belirten Candan, bu yüzden annelere destek olmak istediklerini belirtti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden itibaren "Mutlu Anneler Mutlu Çocuklar" projesinin sürdüğünü kaydeden Candan, proje kapsamında çeşitli etkinlikler yaptıklarını dile getirdi.

Güzel insanlarla güzel işbirlikleri yapıyoruz

Bu tür projelerin toplumda yaygınlaşması gerektiğini vurgulayan Candan, şöyle konuştu:

"Anneler canla başla uğraşırken, kendilerinden vazgeçiyorlar. Toplum baskısı her yerde var. İnsanlar kendilerinden olmayan ya da bu tip sıkıntılı durumları gördüğünde maalesef yok saymaya çalışıyorlar. Destek olmayı bırakın, keşke köstek de olmasalar. Her yerde sorun yaşanıyor. 'Orada olmamalısınız' hissini maalesef anneler her an hissedebiliyor. TODEV, annelerimizin yanında çünkü anneler mutlu ve kendilerinin farkına varırsa, çocuklarıyla da iletişimi ve çocuklarını topluma kabul ettirmeleri daha kolay olacaktır. Onun için güzel insanlarla güzel iş birlikleri yapıyoruz."

Tek isteğimiz anlayış ve empati

14 yaşında otizmli çocuk sahibi anne Şener Tok, eğitim sürecinde bazen geriye gittiklerini ancak en ufak bir şeyde umutlandıklarını söyleyen Tok, "Anne olduğumu, ben otizmli çocuğumla daha çok fark ettim. Toplum bu konularda biraz daha bilinçlensin. Biz toplumun da bakışından dolayı dışarıda çok fazla vakit geçirebilen anneler değiliz. Bizi eve tıkmasınlar, sokağa çıkıp, insanlarla bir arada olalım. Artık bağırtılar insanların gözünde abartılı olmasın, uzun uzun bakılmasın. Tek isteğimiz anlayış ve empati." ifadelerini kullandı.

Hande Doğandemir'den etkinliğe destek

Oyuncu Hande Doğandemir de kurucu ortağı olduğu bir kozmetik markasının ürünlerini annelere hediye etti. Birkaç senedir doğum günlerinde Vakıf için elinden geldiğince destek olmaya çalıştığını kaydeden Doğandemir, "Özel çocuk anneleri sosyal hayattan çok kopuyorlar, büyük sorumluluklarının olduğu bir yaşamları var, kendilerine zaman ayıramıyorlar. Biz de kendilerine zaman ayırabildikleri bir gün yanlarında olduk." diye konuştu.