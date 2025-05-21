Toplumsal Fayda Ödülleri’nin 3’üncüsü için başvurular başladı

Özel sektör şirketlerinin, kamu ve yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin ile ajansların ulusal, uluslararası ve yerel çapta gerçekleştirdiği başarılı sosyal sorumluluk projelerinin, gönüllülük çalışmalarının ve sosyal girişimlerin değerlendirildiği yarışma bu yıl 9 ana kategori ve çeşitli alt kategorilerde gerçekleştirilecek.

Ödüller kasım ayında sahiplerini bulacak

Topluma Değer Katan Projeler, Çeşitlilik, Eşitlilik ve Kapsayıcılık, Toplumsal Fayda Yaratan Sosyal Girişimler, Kreatif Toplumsal Fayda, Toplumsal Fayda Yaratan Yerel Çalışmalar, Toplumsal Fayda Yaratan Sürdürülebilirlik Çalışmaları, Toplumsal Fayda Yaratan Uluslararası Projeler, Toplumsal Fayda Odaklı Sosyal Medya Çalışmaları ve Kurumsal Gönüllülük ana kategorileri altında başvuracak projeler iş dünyası, kamu ve STK yöneticilerinin yer aldığı seçkin jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek kasım ayında sahiplerini bulacak. Toplumsal Fayda Ödülleri, ülke çapında toplumsal fayda bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla 2023 yılında hayata geçirildi. Geçtiğimiz iki yılda büyük ilgi gören yarışmaya 400’den fazla proje başvurmuştu.

Yerel sosyal sorumluluk projelerinin ödüllendirildiği ilk yarışma

Toplumsal Fayda Ödülleri ilk günden bu yana yerelde sosyal faydanın yayılması ve başarılı projelerin desteklenmesine büyük önem veriyor. Bu amaçla özellikle Anadolu’daki kurum ve kuruluşların ödüle başvurmasını desteklemek için özel kategoriler oluşturuldu.

Ayrıca üniversite ve Sivil Toplum Kuruluşlarının gerçekleştirdikleri çalışmaların da ön plana çıkarılması hedefleniyor. Güncel ihtiyaçlar ve küresel eğilimler doğrultusunda kapsamını genişleten Toplumsal Fayda Ödülleri bu yıl eklenen yeni kategorilerle daha da zenginleşti. “Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık” ana kategorisinin yanı sıra; “Topluma Değer Katan Projeler” başlığı altında Deprem Farkındalığı, Dönüşüm ve Atık Yönetimi ile Yaşlılara Yönelik Projeler alt kategorileri eklendi.

“Toplumsal Fayda Odaklı Sosyal Medya Çalışmaları” kategorisi ise Sosyal Amaçlı Sosyal Medya Kampanyaları ve Influencer İş Birlikleri alt kategorileriyle genişletildi. “Toplumsal Fayda Yaratan Sürdürülebilirlik Çalışmaları” kategorisine Sürdürülebilir Fayda Sağlayan Ekip alt kategorisi dâhil edildi.

Başvurular 7 Ekim’e kadar sürecek

Konusunda uzman, bağımsız bir jüri tarafından değerlendirilecek projelerin özgün olması, gerçek bir ihtiyaca çözüm üretmesi, sürdürülebilirliği ve yarattığı sosyal etkinin SROI analizi sonuçları ile desteklenmesi önemli seçim kriterleri olarak öne çıkıyor.

Kurumların ve ekiplerinin toplumsal fayda vizyonunu ortaya koyan güçlü bir platforma dönüşen ödül programına ulusal, uluslararası ve yerel bazda faaliyet gösteren özel sektör, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, sosyal girişimler ile onlara hizmet veren iletişim, reklam, sosyal medya ajansları başvuru yapabilecek.

Toplumsalfaydaodulu.com sitesi üzerinden üyelik oluşturularak başlayan başvuru süreci, kategori seçiminin yapılması, başvuru formunun doldurulması, proje detaylarının yer aldığı materyallerin ve gerekli belgelerin sisteme yüklenmesi ile tamamlanacak. Toplumsal Fayda Ödülleri’ne başvurular 7 Ekim 2025 tarihine kadar sürecek.