Toprak, su, hava... Baharın habercisi cemreler ne zaman düşecek? İşte tarihler!

Doğanın kış uykusundan uyanışını ve baharın gelişini müjdeleyen cemreler için geri sayım başladı. Halk inanışında önemli bir yere sahip olan cemreler, her yıl olduğu gibi bu yıl da sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşerek sıcaklıkların artışını simgeliyor.

Cemre ne zaman düşecek?

Halk arasında baharın habercisi olarak bilinen cemrelerin düşme tarihleri belli oldu. İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. Bu tarihten sonra hava sıcaklıklarında artış gözlemlenmesi bekleniyor. İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşerken, son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek. Bu üç aşamalı süreç, doğanın kışın soğuk etkisinden kurtulup yeniden canlanmasını simgeliyor.

Cemre nedir?

Arapça kökenli bir kelime olan "cemre," kor, ateş ve sıcaklık anlamlarına gelir. Anadolu ve Orta Asya kültürlerinde baharın gelişini simgeleyen cemre, kışın sona erdiğini ve doğanın yeniden canlandığını gösterir. Meteorolojik açıdan, Şubat ayının sonlarından itibaren sıcaklık artışları ile ilişkilendirilen cemreler, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için de büyük önem taşır.

Cemre düşünce ne olur?

Cemrelerin düşmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında belirgin bir artış yaşanır. İlk olarak havanın ısınmasıyla başlayan bu süreç, su ve toprağın ısınmasıyla devam eder. Ağaçlar tomurcuklanır, doğa yeşermeye başlar ve tarım faaliyetleri hız kazanır. Bu dönem, kışın sona erdiğinin ve baharın resmen başladığının bir işareti olarak kabul edilir.

Uzmanlardan uyarı

Uzmanlar, cemre dönemlerinde hava sıcaklıklarında ani dalgalanmalar yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Vatandaşların, özellikle ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmaları ve hava durumu tahminlerini yakından takip etmeleri öneriliyor.