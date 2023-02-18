Tost makinesini temizlemek gözünüzde mi büyüyor? İşte sizin için oldukça kolay ve pratik yöntem...

Tost makineleri, inatçı kirlerin en yüksek olduğu mutfak aletlerinden biri. Yağ kalıntılarının yanı sıra ketçap, mayonez ve peynir gibi malzemelerin oluşturduğu sert ve yanık tabakalar tost makinelerinin temizliğini zorlaştırır. Peki, sık kullanılan pişirme aletlerinden biri olan tost makinesini temizlemenin kolay yöntemini biliyor musunuz? Bu yöntem sayesinde tost makinesini temizlemek için harcadığınız eforu olabildiğince azaltabilir ve inatçı yağlardan çok kısa süre içerisinde kurtarabilirsiniz! İşte detaylar...

Tost Makinesi Nasıl Temizlenir?

Tost makinelerinin temizliğinde plakaların çıkıp çıkmama durumuna göre farklı yöntemler kullanılır. Izgaraları sökülebilen makineleri temizlemek genellikle daha kolaydır. Ancak deterjan ve sünger yardımıyla yapılan temizlik, makine içerisinde kimyasal kalıntıları oluşmasına yol açabilir.

Peki, yalnızca su ve kâğıt havlu kullanarak makinenizi pratik biçimde temizlemeye ne dersiniz? Her çeşit tost makinesinde uygulayabileceğiniz bu teknik ile makinenize zarar vermeden hijyenik ve güvenli bir temizlik olanağına kavuşabilirsiniz.

Tost Makinesi Temizlemenin Pratik Yolu

Tost makinenizi kolay ve hızlı şekilde temizlemek için aşağıda yer alan adımları uygulayabilirsiniz:

- Makineyi fişe takıp birkaç dakika bekleyerek yüksek bir ısıya ulaşmasını sağlayın.

- Yeterince ısındıktan sonra makinenin fişini prizden çekin.

- Yaklaşık 6-7 parça uzunluğa sahip büyük bir kâğıt havlu parçası koparın ve 3 kat olacak şekilde katlayın.

- Ardından musluğun altına tutarak ıslatın ve hafifçe sıkın.

- Islak bez hâline gelen kâğıt havluyu makinenin içerisine yerleştirin ve kapağını kapatın.

- 15 saniye kadar bekledikten sonra kapağı kaldırın.

- Peçeteyi maşayla tutup ızgaraların bütün girintili çıkıntılı bölgelerini güzelce temizleyin.

- Aynı temizleme işlemini bir kez daha tekrarlayın ancak bu kez havlunun daha ıslak olmasına dikkat edin.

- Havluyla tüm girintileri temizledikten sonra ızgaranın üzerine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ dökün. Havlu yardımıyla yağı ızgaraların arasında iyice yedirin ve temizlik işlemini sonlandırın.

Tost Makinesi Temizliğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Tost makinenizi temizlerken dikkat etmeniz gerekenler:

- Temizlik işlemini yaparken makinenin sıcak olması gerekir. Böylece yağların ve inatçı kirlerin temizlenmesi çok daha pratik olur.

- Temizlik öncesinde makinenin fişini çekmek güvenliğiniz için son derece önemli.

- Aşamaların tamamında kâğıt havlu kullanmalısınız, sünger veya mutfak bezleri tercih edilmemelisiniz. Sünger veya mutfak bezi yanabilir, makineye yapışabilir.

- Bütün işlemler tamamlandıktan sonra ızgarayı yağlamalısınız, aksi takdirde makinenizde küf sorunu yaşayabilirsiniz.