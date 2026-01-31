Tüketici başvuruları 1 milyona dayandı! Bazı şikayetler pes dedirtti

Türkiye’de tüketicilerin mal ve hizmetlere ilişkin şikâyetleri 2025’te önemli ölçüde arttı. Tüketiciler Birliği verilerine göre geçen yıl 907 bin 515 tüketici, satın aldıkları ürün veya hizmetten memnun kalmadıkları gerekçesiyle il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine başvurdu. Bu rakam, 2024’teki 755 bin 907 başvuruya kıyasla yaklaşık yüzde 20’lik bir artışa işaret ediyor.

849 bin 143 başvuru karara bağlandı

Hakem heyetlerine yapılan başvurular ağırlıklı olarak uzaktan alışveriş, ayakkabı, cep telefonu, mobilya, bilgisayar ve uzaktan eğitim alanlarında yoğunlaştı. İncelenen dosyaların önemli bir bölümünde ürün ya da hizmette ayıp veya sözleşmeye aykırılık iddiası öne çıktı. Karara bağlanan 849 bin 143 başvurunun yaklaşık yüzde 50’si tüketici lehine, yüzde 50’si ise tüketici aleyhine sonuçlandı.

"Köpeğime yeterince ilgi gösterildi"

Geçen yıl yapılan başvurular arasında alışılmışın dışında talepler de yer aldı. Giresun’da bir vatandaş, köpeğine yeterince ilgi göstermediğini öne sürdüğü veterineri hakem heyetine şikâyet etti; başvuru reddedildi.

Erzurum’da su dolu pet şişenin kapağını açamadığını ve parmağının iltihaplandığını iddia eden bir tüketici, fabrikanın kapatılmasını talep etti ancak başvuru görev alanı dışında görüldü.

"Çatal-kaşık sesi iştahımı kaçırdı"

Yine Giresun’da bir tüketici, tabaktan çıkan çatal-kaşık sesinin iştah kaçırdığı gerekçesiyle iade istedi; talep kabul edilmedi. Kayseri’de “fındıklı” ibaresine rağmen çikolatada fındık bulunmadığı iddiasıyla yapılan şikâyet ise takipsizlikle sonuçlandı.

133 bin liralık tamir masrafını geri aldı

Buna karşılık, tüketici lehine sonuçlanan dikkat çekici dosyalar da oldu. Otoyolda aracının önüne çıkan köpeğe çarpan bir sürücü, yol güvenliğinin işletmeciye ait olduğunu savunarak başvurdu ve 133 bin liralık tamir masrafını geri aldı. Kayseri’de kredi kartıyla alışverişte alınan 2 liralık komisyon da haksız bulunarak tüketiciye iade edildi.

Başvuruların yüzde 70’i internet üzerinden

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre değeri 186 bin liranın altındaki uyuşmazlıklar hakem heyetlerine, üzerindeki tutarlar ise tüketici mahkemelerine taşınıyor. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, başvuruların yüzde 70’inin internet üzerinden yapıldığını ve evrak yüklerken dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.