Turgut Özal’ın kaybolan papağanı Cabbar, kaybolduktan 3 gün sonra bulundu

Antalya’da 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın papağanı olarak bilinen Cabbar, kaybolduktan 3 gün sonra yeniden sahibine kavuştu.

Özal’ın vefatının ardından bir arkadaşının tavsiyesiyle Metin Suna tarafından sahiplenilen ve 28 yıldır onunla birlikte yaşayan Cabbar, geçtiğimiz günlerde Konyaaltı’nda kaybolmuştu.

Suna, sık sık gittiği restoranda yemek yerken papağanını ağaçta bırakmış, kısa süre sonra dışarı çıktığında Cabbar’ın olmadığını fark etmişti. Bunun üzerine polise başvuran Suna, papağanının çalındığını belirterek şikâyette bulunmuştu.

Aynı yere bırakıldı

Olaydan 3 gün sonra polis, Cabbar’ın bulunduğunu haber verdi. Kaybolduğu noktanın yakınında yeniden bulunan papağanını alan Suna, büyük sevinç yaşadı. Suna, “Hırsız yerine koymuş. Aynı bıraktığım ağaçta buldum. Polisler sayesinde Cabbar’a kavuştum” dedi.

“Strese girip kuyruğunu parçaladı”

Cabbar’ın kaybolduğu süre boyunca stres yaşadığını söyleyen Suna, “Çok tedirgin, kuyruğunu parçalamış. Ne yaptılar, ne verdiler bilmiyorum ama şimdi mutluyuz. Ben de mutluyum, Cabbar da mutlu” ifadelerini kullandı.