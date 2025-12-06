Google Haberler

Turistik yerde domuz istilası! Mezarlıkları talan ettiler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaban domuzu sorunu giderek büyüyor. Çarşıları, parkları ve sokakları mesken tutan yaban domuzlarının bu sefer ki adresi mezarlıklar oldu.

Turistik yerde domuz istilası! Mezarlıkları talan ettiler

Muğla'da turizmin gözde merkezlerinden Marmaris'te domuz sürüleri görülmeye devam ediyor. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği ilçede hoş olmayan görüntüler oluşturan yaban domuzları sadece çevreye değil, zaman zaman insanlara ve hayvanlara da zarar veriyor.

Turistik yerde domuz istilası! Mezarlıkları talan ettiler - Resim : 1

Marmaris'teki domuz sorunun başlıca kaynağı arasında zamanında toplanmayan çöplerin olduğu öne sürülüyor.

Turistik yerde domuz istilası! Mezarlıkları talan ettiler - Resim : 2

Son yıllarda şehir merkezlerine kadar inen yaban domuzlarının son adresi ise mezarlıklar oldu. Geçtiğimiz aylarda İçmeler Mezarlığı'na dadanan domuzların bu sefer ki adresi Armutalan Mezarlığı oldu.

Turistik yerde domuz istilası! Mezarlıkları talan ettiler - Resim : 3Mezarlıkların duvarlarından atlayarak içeri giren domuzlar, özellikle gece saatlerinde mezarları eşeliyor.

Çok Okunanlar