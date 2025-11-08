Türk Böbrek Vakfı’ndan Cumhuriyet coşkusuna özel tenis turnuvası

Türk Böbrek Vakfı (TBV) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Cumhuriyet Tenis Turnuvası, Yeşilyurt Spor Kulübü’nde büyük bir katılımla başladı. TBV Başkanı Timur Erk, gösteri maçında serebral palsili genç sporcu Taha Nusret Bozkurt ile korta çıkarak turnuvanın açılışını gerçekleştirdi.

Turnuvanın açılışında konuşan TBV Başkanı Timur Erk, genç sporculara olan güvenini dile getirerek, “Taha’ya karşı oynamak benim için heyecan verici. Onun azmi ve motivasyonu, Cumhuriyet gençliğinin en güzel örneği” dedi.

29 yaşındaki Taha Nusret Bozkurt, 13 yıldır sporla ilgilendiğini belirterek, “Teniste iddialı değilim ama elimden gelenin en iyisini yapacağım. Hocam bana Hülya Avşar’ın raketini hediye etti; bu benim için en büyük motivasyon” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyet genci olmanın gururunu yaşıyorum”

Bozkurt, turnuvada yer almaktan büyük onur duyduğunu belirterek, “Atatürk ilkelerine bağlı bir genç olarak burada olmaktan gurur duyuyorum. Gençlere ilham olabilmek en büyük mutluluğum” dedi.

“Spor ve sanat, beynin ve bedenin dansıdır”

TBV Mütevelli Üyesi ve Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Semra Demirer, spora kazandırdığı Taha’nın azmine dikkat çekerek, “Taha, bana Allah’ın hediyesi. Parmaklarını bile kapatamayan bir gençti, bugün raket sallıyor” sözleriyle duygularını paylaştı.

“Taha binlerce çocuğa rol model oldu”

Demirer, Bozkurt’un başarı hikayesinin Türkiye’deki birçok gence ilham olduğunu belirterek, “Tam bir Cumhuriyet genci olarak binlerce çocuğa örnek oluyor, bizlere büyük gurur yaşatıyor” diye konuştu.

Türk Böbrek Vakfı, turnuvanın yalnızca bir spor etkinliği değil, aynı zamanda engelli bireylerin topluma kazandırılması ve Cumhuriyet değerlerinin yaşatılması adına önemli bir farkındalık platformu olduğunu vurguladı.