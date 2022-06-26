Türk dünyası çocukları şenlikte buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türk Dünyası Çocuk Şenliği’nde farklı coğrafyalardan gelen Türk çocukları buluşturdu. Botanik Park’taki etkinliğe yapılan etkinlikte Büyükşehir Belediye Bandosu bir konser verdi. Çizgi film karakteri Emiray’ın müzikal tiyatrosu çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.



Daha sonra yöresel kıyafetleriyle sahneye çıkan Azeri, Uygur, Kırgız, Gagavuz ve Türkmen çocuklar folklor gösterilerinin yanı sıra söyledikleri şarkı ve şiirlerle büyük beğeni topladı.



Etkinliği izlemek için gelen Bursalı minikler de yüz boya, resim yapma, ok atma, canlı langırt ve çuval yarışı gibi etkinliklerle keyifli bir gün geçirdi. Çocukların beğenerek izledikleri çizgi filmlerin platolarının da kurulduğu alanda, çocuklar bu platolarda bol bol fotoğraf çektirdi.

Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin bilim şovunu meraklı gözlerle izleyen çocuklar, Elif’in Düşleri ve Keloğlan müzikal tiyatrolarını izledi. Etkinlik Mehter Konseri ve Kılıç Kalkan gösterisiyle tamamlandı.

Dansları ve şarkılarıyla etkinliğe renk katan Azeri, Uygur, Kırgız, Gagavuz ve Türkmen çocuklar etkinliğin sonunda hep birlikte sahneye çıkarak, Bursalıları selamladı. Bu arada Türksoy Temsilcisi Dr. Cavid Mövsümlü, böylesi önemli bir etkinliğe imza attıkları için Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan’a plaket ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan’a da teşekkür belgesi verdi. Mövsümlü, etkinliğe sağladıkları katkı nedeniyle konuk ülkelerin koordinatörlerine de teşekkür plaketi verdi.

Bursa’nın Türk Dünyası Kültür Başkenti olması nedeniyle yılsonuna kadar bu tarz etkinliklerin devam edeceğini belirten Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, yapılan etkinliklerin Bursalılardan karşılık bulmasının çok önemli olduğunu hatırlatarak, çocuk şenliğinde alanı dolduran bütün vatandaşlara ve konuk ülke çocuklarına teşekkür etti.

Türk dünyasının birliği açısından bu etkinliklerin büyük önem taşıdığını dile getiren Türksoy Temsilcisi Dr. Cavid Mövsümlü, yoğun katılımlı muhteşem etkinlik nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.