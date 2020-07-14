Türk oyuncu Pakistanlı markanın elçisi oldu

14 Temmuz 2020

Kerim ÜLKER

Türk dizilerinin en fazla izlendiği ülkelerden biri Pakistan. Hemen hemen her kanalda yayınlanan Türk dizileri, Pakistanlı şirketler için de fırsat yaratmış durumda. Bir Umut Yeter, Diriliş Ertuğrul gibi dizilerle tanınan Türk oyuncu Esra Bilgiç, ülkenin en büyük şirketlerinden biri olan QMobile ile anlaştı.

Pakistan’ın ilk cep telefonu cihazları üreticisi olan QMobile’dan yapılan açıklamada, yeni nesil akıllı telefonlarının marka yüzü ve elçisi Türk oyuncu Esra Bilgiç oldu.

Aylık 1 milyon telefon satıyor

212 milyonluk nüfusuyla Asya’nın en kalabalık ülkelerinden biri olan Pakistan’da cep telefonu kullanıcısı sayısı 150 milyonun biraz üzerinde. Bu pazarın ise en büyük oyuncusu yüzde 40’a yakın pazar payı bulunan QMobile. Akıllı telefon pazarında ise şirketin payı yüzde 25’e yakın durumda. Aylık 1 milyon adedin üzerinde mobil cihaz satan QMobile, Türk oyuncu ile bu rakamı artırmayı planlıyor.