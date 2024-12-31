Türk sanat müziği sanatçısı Gönül Akkor hayatını kaybetti

Film-San Vakfının sosyal medya hesabında yapılan açıklamada "Ses sanatçısı Gönül Akkor'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Şarkıcı Kamuran Akkor'un ablası olan ses sanatçını Gönül Akkor, şarkılarıyla bir döneme damgasını vurmuştu.

İstanbul'da 4 Şubat 1942'de dünyaya gelen Gönül Akkor, Ankara Radyosu'nda stajyer olarak başladığı müzik yolculuğunda kısa sürede hem sanat müziği alanında hem de popüler müzik dünyasında geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.

TSM ve pop müzük alanında çalışmalar yaptı

Çıkardığı plaklarla büyük ilgi gören Akkor, Türk Sanat Müziği'nde kazandığı şöhretin yanında pop müzik alanında da çalışmalar yaptı.

Farklı müzik türlerinde ortaya koyduğu çalışmaları bulunan Akkor'un seslendirdiği şarkılar arasında "Aşkımıza Ağlıyorum", "Şarkılar Yazdım Sana", "Gönlümün İçindedir", "Tadı Yok Sensiz Geçen", "İntizar", "Bir Gece Ansızın Gelebilirim" ve "Duydum ki Unutmuşsun" gibi eserler bulunuyor.

Gönül Akkor Kimdir?

Gönül Akkor, 1 Şubat 1942 yılında İstanbul'da doğdu. Annesi Muzaffer Akkor, babası ise Tahsin Akkor'dur. Şarkıcı Kamuran Akkor'un kardeşidir. Aynı zamanda Leman adında bir kız kardeşi daha bulunur.

Gönül Akkor, 1956 yılında doktor Nuri Gündüz ile evlendi. Evlendikten sonra İskenderun'a taşındı. Gönül Akkor'un Gazanfer ve Nilüfer adında iki çocuğu vardır.

Nuri Gündüz ile 1959 yılında boşandı, 1971 yılında Hayri Küçük ile evlendi. Daha sonra boşandı, 1982 senesinde Metin Eyinç ile nikah kıydı.