Türk sanat müziğinin efsane sesi Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Türk sanat müziğinin efsane isimlerinden Muazzez Abacı, hayatını kaybetti. Acı haberi, sanatçının menajeri Taner Budak duyurdu.

Budak yaptığı açıklamada, “Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı’yı 12 Kasım 2025 tarihinde, 78. doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak,” ifadelerini kullandı.

Muazzez Abacı kimdir?

Türk Klasik Müziği'nin önde gelen isimlerinden, "Devlet Sanatçısı" unvanına sahip Muazzez Abacı'nın sanat hayatı ve kişisel yaşamı, Türk müzik tarihine önemli izler bıraktı.

Muazzez Abacı 12 Kasım 1947'de Ankara'da dünyaya geldi.

Sanat hayatının ilk adımları

Müzikle olan yolculuğuna 1966 yılında Ankara Radyosu'na girişiyle başlayan Abacı, profesyonel kariyerindeki ilk önemli adımı 1973 yılında Kervan Plak etiketiyle çıkan "Bir Sen Kaldın İçimde" adlı plağıyla attı.

Klasik Türk müziği icrasındaki yeteneğiyle kısa sürede dikkat çeken Abacı, çok sesli Türk Müziği'nin popülerleşmesinde önemli rol oynayan isimlerden biri oldu. Radyo yıllarının ardından İstanbul gazinolarının aranan assolistlerinden biri haline geldi.

Sanatçı, kariyeri boyunca birçok müzik şirketinden sayısız 45'lik ve uzunçalar (LP) yayımladı. Seslendirdiği ve kendisiyle özdeşleşen "Şakayık" ve özellikle 1990 yılında Cemal Safi'nin sözlerini yazdığı ve Selçuk Tekay'ın bestelediği "Vurgun" adlı şarkı ve aynı isimli albümle geniş kitlelerce tanındı.

"Devlet Sanatçısı" unvanı verildi

Muazzez Abacı, Türk müziğine yaptığı katkılar nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tavsiyesiyle verilen Devlet Sanatçısı unvanına 1998 yılında layık görüldü.

2000'li yılların başlarında Türk Sanat Müziği'ndeki genel durgunluğun da etkisiyle müzik gündeminden bir miktar geri çekilse de, sanatsal faaliyetlerini tamamen sonlandırmadı. 2007 yılında "Hayalin İçin Söyle" adlı bir televizyon programında jüri üyeliği yaptı. 2011 yılında Gönül Yazar ile birlikte bir reklam filminde yer alarak kariyerindeki tek reklam projesini gerçekleştirdi. Abacı, albüm çalışmalarını 2018 yılında yayımladığı "Sezen'imin Şarkıları" adlı albümle sürdürdü.

Özel yaşamı ve evlilikleri

Sahne ve plak çalışmaları dönem dönem kesintiye uğradı. İlk evliliğini polis memuru Abdurrahman Abacı ile yapan sanatçının bu evliliğinden doktor kızı Saba dünyaya geldi. Ardından avukat Atilla Kurtbaş ile iki yıl süren bir evlilik yaşadı. Sanatçı yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Hasan Heybetli ile 1980-1983 ve 1986-1993 yılları arasında iki kez evlilik yaptı.

Muazzez Abacı'nın kariyerindeki önemli albümlerden bazıları şunlardır:

1974: Muazzez Abacı ve Mustafa Sağyaşar

1986: Geceler

1986: Şakayık

1990: Vurgun

1992: Efendim

1994: Kar Yangınları

2014: Ajda Pekkan & Muazzez Abacı

2018: Sezen'imin Şarkıları