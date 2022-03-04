Türkiye-Kore Dostluk Ormanları’nın 6’ncısı Osmaniye’de kuruldu

Türkiye’nin farklı bölgelerinde geçen yılın yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarında zarar gören alanların yeşillendirilmesi amacıyla Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) tarafından başlatılan ‘Kökü Bizde-Yeşil Vatan Hepimizin’ kampanyasına, Kore’den yoğun destek geldi.

Koreli çevre dostlarının bağışladığı 150 bin fidana, Türkiye’deki bağışçıların fidanları da ilave edilerek Türkiye - Kore Dostluk Ormanı oluşturulması kararı alındı. Bu kapsamda Geçen aylarda Antalya, Nevşehir, Kilis, İstanbul ve Muğla’da fidan dikimleri gerçekleştirilen Türkiye-Kore Dostluk Ormanı’nın altıncısı ve sonuncusu, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kuruldu.

Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Osmaniye’nin Karatepe köyündeki Türkiye - Kore Dostluk Ormanı’na Kore halkı tarafından bağışlanan 10 bin olmak üzere 20 bin fidanın dikimi gerçekleştirildi. Türkiye-Kore Dostluk Ormanı projesi kapsamında, 150 bini Korelilerin bağışladığı fidanlar olmak üzere toplamda 580 bin fidan 6 şehirde toprakla buluştu.

“İki ülkenin dostluğu derin ve özel”

Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Won Ik Lee, Kore ile Türkiye arasındaki dostluğun derinleşmesini arzu ettiğini belirterek, “Bildiğiniz gibi 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında, Kore ve Türkiye kadın voleybol çeyrek final maçı vesilesiyle Türkiye'deki orman yangınlarından haberdar olan Kore halkı, kendi aralarında fidan bağışlama kampanyası başlatmıştı. Toplam 150 binden fazla fidan bağışlandı. Kore halkının kendi aralarında yaptığı bu bağış kampanyası, iki ülke arasındaki dostluğun ne kadar derin ve özel olduğunu göstermektedir.” diye konuştu.

“Dostluğumuzu derinleştirecek”

ÇEKUD Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik ise, “Koreli doğaseverlerin fidan bağışı çağrısına yoğun ilgi göstermesinin ardında, bir asra yakın süregelen Türkiye-Kore dostluk ve kardeşlik duygusu var. Ormanlarımızı yeniden yeşertmek için başlattığımız fidan bağış kampanyamıza Koreli dostlarımızın yoğun teveccühüyle, iki ülke arasındaki dostluk da taze fidanlarla yeniden yeşerdi. 150 bini, Koreli doğaseverlerin bağışladığı fidanlar olmak üzere toplamda 580 bin fidan Türkiye-Kore Dostluk Ormanları’nda kök salacak ve dostluğumuzu derinleştirecek.” diye konuştu.