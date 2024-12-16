Türkiye kültür hayatının büyük kaybı: Yetvart Tomasyan yaşamını yitirdi

Türkiye Ermeni toplumunun saygın isimlerinden Yetvart (Tomo) Tomasyan, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı sonucu 13 Aralık cuma gecesi hayatını kaybetti.

Yetvart Tomasyan, Ocak 2007’de suikasta kurban giden Hrant Dink ile birlikte Agos Gazetesi’nin kurucuları arasında yer almış ve 1993 yılında da Hrant Dink, Mıgırdiç Margosyan ve Ardaşes Margoyan ile Aras Yayıncılık’ı kurarak Türkiye kültür hayatında silinmez izler bıraktı.

Yetvart Tomasyan kimdir, nereli, kaç yaşında?

25 Mayıs 1949’da İstanbul Yedikule’de doğan Tomasyan, Ermeni Katolik Anarad Hığutyun Mektebi’nin ardından Surp Haç Tıbrevank Lisesi’nde eğitimine devam etti, ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Klasik Diller eğitimi aldı.

Teknik Döküm şirketini kurdu

Çalışma yaşamına Kapalıçarşı’da başlayan Yetvart Tomasyan, okul arkadaşı Haçik Apeligan’la kuyumculuk aletleri alanında çalışan Teknik Döküm firmasını kurdu. Yıllar içinde sektörün önemli bir markası haline gelen Teknik Döküm, günümüzde de faaliyetini kuyumculuk makineleri ve güvenlik teknolojileri alanlarında sürdürüyor.

Arşivi bir kültür hazinesi

Yetvart Tomasyan, 1960’lı yıllardan bu yana gazete kupürü, konser programı, katalog, bilet, kitap gibi ürünleri toplayarak bunları bir koleksiyon haline getirdi.

Türkiye’nin ilk kadın stüdyo fotoğrafçısı Maryam Şahinyan’ın (Foto Galatasaray) on binlerce fotoğraflık arşivini çöpe atılmaktan ve yok olmaktan son anda kurtardı.

İş Bankası Kültür Yayınları’nın Kayıp Şairler dizisi için Haygazun Kalustyan ve Garbis Cancikyan’ın Balkıs kitabını yayıma hazırladı.

17 Aralık’ta son yolculuğuna uğurlanacak

2014 yılında kanser teşhisi koyulan ve amansız hastalıkla sürdürdüğü 10 yıllık mücadelenin ardından geçen cuma yaşamını yitiren Yetvart Tomasyan için yarın (17 Aralık 2024) Kumkapı’daki Meryem Ana Kilisesi’nde yapılacak dini törenin ardından Balıklı Ermeni Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.