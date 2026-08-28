Türkiye'de görüldü, isminde 3 hayvanın birden adı var!

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Osmaniye’de doğa yürüyüşü sırasında yaşanan karşılaşma, amatör doğa fotoğrafçısı Recep Tayyip Öztoprak’a büyük heyecan yaşattı. Geyikdüzü Yaylası’nda daha önce de aynı tür kelebeği gördüğünü belirten Öztoprak, ilk karşılaşmasında fotoğraf makinesine ulaşamadan kelebeğin uçup gittiğini anlattı.

Zebra kırlangıç kuyruklu kelebek Osmaniye’de görüntülendi

Dünyanın dikkat çeken kelebek türleri arasında yer alan zebra kırlangıç kuyruklu kelebek, siyah-beyaz çizgileri ve uzun kuyruğuyla ayırt ediliyor. Türün doğal yayılış alanının ağırlıklı olarak Kuzey Amerika’nın doğu kesimleri olduğu biliniyor.

Öztoprak, kelebeği ilk gördüğü sırada fotoğraf makinesinin yanında olmadığını ve makinesini alana kadar kelebeğin bölgeden uzaklaştığını söyledi. Ancak kısa süre sonra yaptığı yürüyüş sırasında yol kenarındaki çiçeklerin üzerinde aynı kelebeği yeniden fark etti.

Fotoğraf makinesi yoktu, cep telefonuyla kaydetti

İkinci karşılaşmasında da fotoğraf makinesi yanında olmayan Öztoprak, bu kez fırsatı kaçırmadı ve zebra kırlangıç kuyruklu kelebeği cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Doğa fotoğrafçılığına ilgi duyduğunu belirten Öztoprak, kuşları ve böcekleri görüntülemek için kullandığı bir fotoğraf makinesinin bulunduğunu, ayrıca Ay fotoğrafçılığı ve elektronikle de ilgilendiğini anlattı.

Kelebeğin kanat ve kuyruğundaki hasar dikkatini çekti

Öztoprak’ın aktardığına göre ilk gördüğü kelebek sağlıklıydı ve kırlangıç kuyruğu olarak adlandırılan kuyruk bölümü zarar görmemişti. Ancak daha sonra yol kenarında görüntülediği kelebeğin kanat ve kuyruk bölümlerinde hasar ve eksilmeler bulunduğunu fark etti.