Türkiye'de kadınların üçte biri makyaja ayda 1000 lira harcıyor

Kozmetin devi Avon ile kadına şiddete dikkati çeken küresel kampanya NO MORE'un dünya çapında binlerce kişinin katılımıyla hazırladığı anket yayımlandı. Ankete Türkiye'den farklı yaş gruplarındaki 1001 kadın katıldı.

Buna göre Türkiye’de kadınların yüzde 31’i makyaj için ayda 670 TL ila 1000 TL arasında harcama yaptığını belirtirken, yüzde 28’i ise makyajla ilgili bu rakamın altında bir bütçe ayırdığını söylüyor.

Türkiye’deki kadınların yüzde 20’si haftada 5 gün makyaj yaparken, yüzde 5’i ise hiç makyaj yapmadığını belirtiyor. Makyaj yapan kadınların yüzde 58’i kendilerini daha özgüvenli hissediyor.

10 erkekten dördü eşinin kıyafetine karışıyor

"Partnerinizin söylediği ya da yaptığı bir şey yüzünden hangi makyaj malzemelerini kullanmayı tamamen ya da geçici olarak bıraktınız" sorusuna ise yüzde 24'le en fazla ‘parlak renkli ruj’ yanıtı veriliyor.

"Partnerinizin size verdiği yarayı gizlemek için hiç makyaj kullandınız mı?" sorusuna da katılımcıların yüzde 18’inin ‘Evet’ dediği görülüyor. Araştırma sonuçlarında eşler yüzde 41'le en çok kadınların kıyafetlerine karışırken, yüzde 31’i ise saç şekli ve saç kesimine müdahale ettiklerini belirtiyor.