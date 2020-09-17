Türkiye'de yaşam beklentisi 78,6 yıl

17 Eylül 2020

Türkiye İstatikstik Kurumu'nun (TÜİK) Hayat Tabloları 2017-2019 verilerine göre, yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan "doğuşta beklenen yaşam süresi" Türkiye'de 2013-2015 dönemindeki 78 yıldan, 2017-2019 döneminde 78,6 yıla yükseldi.

Kadınlar 5,4 yıl daha uzun yaşıyor

Türkiye'de 2013-2015 döneminde erkeklerde 75,3 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2017-2019 döneminde 75,9 yıla, kadınlarda ise 80,7 yıldan 81,3 yıla yükseldi. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıl oldu.

TÜİK verileri, 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresinin ortalama 18 yıl olduğunu ve bu sürenin erkekler için 16,3 yıl, kadınlar için ise 19,6 yıl olduğunu gösterdi. Diğer bir ifade ile 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,3 yıl daha uzun yaşaması bekleniyor.

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64,6 yıl oldu. Erkekler için bu süre 62 yıl iken kadınlarda 67,3 yıl oldu. 30 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 50 yıl oldu. Erkekler için bu süre 47,6 yıl iken kadınlarda 52,5 yıl oldu. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 4,9 yıldır. 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30,9 yıl oldu. Erkekler için bu süre 28,6 yıl iken, kadınlarda 33,1 yıl oldu.