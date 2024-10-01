Türkiye'nin en uç noktasından Karadeniz'e ışık tutuyor

Türkiye’nin en kuzey ucu Sinop’taki İnceburun'a giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, burada 161 yıllık deniz fenerini ve ona sahip çıkan aileyi ziyaret etti.

Deniz seviyesinden 26 metre yükseklikte yer alan deniz feneri, 1863 yılında inşa edildi. o günden bugüne de Çilesiz ailesi tarafından bakımı yapılan fener, Karadeniz’deki denizcilerin pusulası oldu.

5 kuşaktır sadece bu işle ilgileniyorlar

5. kuşaktır İnceburun'daki deniz fenerine gözcülük eden Erol Çilesiz’in babadan devraldığı mirası başarıyla sürdürüyor. Bakan Uraloğlu, deniz fenerinin Çilesiz ailesi için nesilden nesile aktarılan bir miras olduğunu söylüyor.

Tarihi fenerin varlığını, Çilesiz ailesinin emeklerine borçlu olduklarını söyleyen Uraloğlu, "Biz de onların bu özverisine her zaman minnettarız. Denizcilerimizin güvenliğini sağlayan bu ışığın hep yanması için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz.” dedi.

Hayatı bu fenerde geçti

Erol Çilesiz ise çocukluğundan bu yana deniz fenerine ve zorlu çalışma şartlarına aşina olduğunu söyledi. 32 yıldır Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bu fenerde hizmet veren Çilesiz, deniz kıyısındaki bu yalnız feneri evi ve yuvası olarak görüyor.

Deniz fenerine bebek gibi bakıyor

Karanlık gecelerde, fırtınalı günlerde denizcilere yol gösteren fenerin hiçbir zaman sönmemesi için uğraştıklarını dile getiren Erol Çilesiz, gece boyu fenerin mekanizmasını ve ışığını kontrol ediyor. Her sabah fenerin rutin bakımlarını ve temizliğini yapan Çilesiz, hava şartlarına göre küçük bakım onarım işlerini de gerçekleştiriyor.

"Türkiye’nin en kuzey ucundan; tarihî İnceburun Fenerimizden tüm denizcileri ve deniz sevenleri selamlıyorum.” diyen Erol Çilesiz, işini severek yaptığını söyledi.