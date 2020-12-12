Uğur Şahin: İyimser olmak için pek çok nedenimiz var

Uğur Şahin sosyal medya hesabından COVID-19 aşısıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı. Son olarak FDA’dan acil uygulama onayı alan aşı, yeni yapılan çalışmalardan da umut verici sonuçlar aldı. “İyimser olmak için pek çok nedenimiz var" diyen Şahin, paylaşımını henüz yeni başlayan bu tarihi süreçte rol almaktan onur duyduğunu söyleyerek tamamladı.

Salgında vaka sayıları artarken virüse karşı etkili bir aşı geliştiren BioNTech’in kurucularından Uğur Şahin, sosyal medyada yaptığı umut verici paylaşımında şu bilgilere yer verdi:



"COVID-19 aşımız giderek daha fazla ülkede yüksek riskli popülasyonlar için mevcut olmasından gurur duyuyoruz. FDA BNT162b2’yi acil kullanım için yetkilendirdi. Amerikalılar önümüzdeki haftalarda ve aylarda aşılanırken, Amerika’da hayatların kurtarılacağını ve COVID-19’un yavaş yavaş kontrol altına alınacağnıı umuyoruz. BNT162b2 ayrıca İngiltere, Kanada, Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar ve İsrail’de acil ve geçici kullanım için yetkilendirildi.

İyimser olmak için pek çok nedenimiz var. En son yayınımız, plasebo ve aşı alıcıları arasında COVID-19 vakalarının kümülatif insidansının, 1. Dozdan 12 gün sonra farklılaşmaya başladığını gösteriyor. Bu veriler bağışıklamanın kısmen koruyucu etkisinin erken başladığını gösteriyor.



Çalışmalarımızın ve meslektaşlarımızın oluşturduğu verilerden çok şey öğreniyoruz. Hepimiz yeni bilgiler topluyoruz ve virüsle mücadele için buna göre hareket ediyoruz.

Bugünün haberleri ortak bir çabanın sonucudur. Biontech’teki ekibimle gurur duyuyorum ve Pfizer’daki meslektaşlarımıza ve özellikle dünyanın dört bir yanındaki deneme katılımcılarımıza güvenleri için şükranlarımı sunmak isterim. Henüz yeni başlayan bu tarihi süreçte rol almaktan onur duyuyoruz.”