Ülkeye kaçak sokmaya çalıştılar, değeri 5.7 milyon TL

Hong Kong’da yaban hayatı kaçakçılığına yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında dikkat çekici bir olay yaşandı. Gümrük ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenen yüzlerce kaplumbağayı ele geçirerek önemli bir kaçakçılık girişimini engelledi.

Valizlerden kaplumbağa çıktı

Operasyon kapsamında yapılan kontrollerde, kaplumbağaların seyahat çantaları ve taşıma bagajları içinde gizlendiği ortaya çıktı. Kaçakçılar, hayvanları küçük alanlara sıkıştırarak dikkat çekmeden ülkeye sokmaya çalıştı.

Yetkililer, bu yöntemlerin hayvanlar için ciddi sağlık riski oluşturduğunu ve çoğu zaman ölümcül sonuçlar doğurabildiğini vurguladı.

Egzotik evcil hayvan piyasasında çok değerli

Ele geçirilen yaklaşık 1000 kaplumbağanın toplam piyasa değerinin 1 milyon Hong Kong doları (5.7 milyon TL) olduğu açıklandı.

Bu türlerin özellikle Asya’da egzotik evcil hayvan piyasasında yüksek talep gördüğü ve bu nedenle kaçakçılığın sıkça yaşandığı ifade ediliyor.