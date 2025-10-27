Uludağ’da X-ray cihazına yakalanmamak için kaçan 2 arkadaş ormanda kayboldu

Bursa’da hafta sonu gezisi faciaya dönüşmek üzere. Edinilen bilgilere göre, Uludağ Sarıalan mevkisinde doğa gezisine çıkan 5 kişilik gruptan Eyüp K. ve Murat A., dönüşte teleferik kontrol noktasındaki X-ray cihazına yakalanmamak için dağdan yürüyerek inmeye karar verdi.

Teleferikten kaçtılar, ormanda kayboldular

İddiaya göre iki arkadaş, yanlarında ruhsatsız tabanca bulunduğu gerekçesiyle güvenlik kontrolünden geçmek istemedi.

Üç arkadaşları teleferikle iniş yaparken, Eyüp K. ve Murat A. ormanlık alandan yürüyerek aşağı inmeye başladı.

Bir süre sonra yönlerini kaybeden iki kişi, cep telefonlarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

Ekipler alarma geçti

İhbarın ardından bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, NAK, ANDA ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, kayıp kişilerin cep telefonlarından son sinyal alınan bölgede geniş çaplı bir arama başlattı.

Ancak yapılan aramalara rağmen iki kişiye ulaşılamadı.

Silah sesi paniği

Gece saatlerinde arama ekipleri, bölgeden silah sesi duyulduğu yönünde ihbarlar aldı. Ekipler, silah sesinin geldiği yönü belirleyerek çalışmalarını o noktada yoğunlaştırdı. Yetkililer, duyulan sesin kaybolan kişilere ait olabileceğini değerlendiriyor.

Gece boyunca süren arama

Arama kurtarma ekiplerinin gece görüş dürbünleri ve dron desteğiyle sürdürdüğü çalışmalara rağmen, iki kişinin sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi edinilemedi.

Havanın kararması nedeniyle aramalar sabah saatlerine kadar dronlarla ve termal kameralarla devam edecek.

Yetkililer, kaybolan kişilerin ormanlık alanda donma riskiyle karşı karşıya olabileceğini belirtiyor.