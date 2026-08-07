Uluslararası Hukukçu ve Finans Profesyoneli Fatih Kaynarca Kimdir? (Hayatı ve Biyografisi)

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Ağustos 1994 İstanbul doğumlu Fatih Kaynarca, hukuk ve finans alanlarında eğitim aldı. Lisans eğitiminin ardından Londra’daki City Law School’da hukuk yüksek lisansını (LL.M.) tamamlayan Kaynarca, daha sonra Regent’s University London’da finans alanında yüksek lisans (MSc) yaptı.

Sermaya piyasaları üzerine çalıştı

Akademik çalışmalarında Türkiye sermaye piyasalarına odaklanan Kaynarca, eğitim hayatının ardından hukuk ve finans sektörlerinde farklı görevler üstlendi.

Kariyerine Londra’da faaliyet gösteren bir İngiliz hukuk firmasında başlayan Kaynarca, ilerleyen dönemde finans sektörüne yönelerek Londra merkezli bir aile ofisinde portföy yönetimi alanında çalıştı. Bu dönemde varlık yönetimi, yatırım bankacılığı ve sınır ötesi finansal işlemler konusunda deneyim kazandı.

Fatih Kaynarca, hâlihazırda Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası bir fon şirketinin yönetim kurulunda görev yapıyor. Ayrıca kurucu ortağı olduğu hukuk ofisi aracılığıyla halka açık şirketler, yatırım kuruluşları ve finansal kurumlara hukuk ve finans alanlarında danışmanlık hizmeti veriyor.

Girişimcilik ekosisteminde aktif bir figür

Girişimcilik ekosisteminde de aktif çalışmalar yürüten Kaynarca, erken aşama girişimlere yönelik yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle ölçeklenebilir iş modellerine ve yüksek büyüme potansiyeline sahip girişimlerde yatırım süreçlerine stratejik yönlendirme, finansal yapılandırma ve değer yaratma konularında destek sağlıyor.

Finans ve hukuk alanındaki çalışmalarını yayıncılık faaliyetleriyle de sürdüren Kaynarca, çeşitli uluslararası yayınlarda sermaye piyasaları, finansal regülasyon ve yatırım ekosistemine ilişkin görüş ve analiz yazıları kaleme alıyor.