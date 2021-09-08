Uluslararası Temiz Hava Günü ikinci kez kutlandı

Birleşmiş Milletler, Aralık 2019’da gerçekleştirdiği 74’üncü oturumunda 7 Eylül gününü tüm dünyada “Mavi Bir Gökyüzü için Uluslararası Temiz Hava Günü” ilan etti. Bu yıl ikincisi kutlanan “Temiz Hava Günü” her düzeyde kamuoyu bilincini artırmayı ve hava kalitesini iyileştirmeye yönelik çalışmaları teşvik etmeyi hedefliyor. Türkiye’de kutlamalar bu yıl da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürüttüğü Türkiye’deki Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Artırılması Teknik Destek Projesi CityAir kapsamında gerçekleştirildi.

Geçen yıl, "Herkes İçin Temiz Hava" temasıyla kutlanan “Uluslararası Temiz Hava Günü”nün bu yılki ana başlığı, Covid19 salgını ve hava kirliliğinin sağlık üzerine etkilerine dikkat çekmek amacıyla “Sağlıklı Hava, Sağlıklı Gezegen” olarak belirlendi. Kutlamalar çerçevesinde tüm dünyada iklim değişikliği, insan ve gezegen sağlığı ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gibi diğer kritik konuları kapsayacak geniş çaplı oturumlar düzenlendi.

Ankara’da ilköğretim çocuklarına temiz hava semineri verildi

Türkiye’deki kutlamalar çerçevesinde Ankara Gölbaşı İncek TEK İlköğretim Okulu’nda öğrencilere hava kalitesini etkileyen faktörler ve korunma yöntemleri anlatıldı, yaş gruplarına uygun etkinlikler düzenlendi. Okula yeni başlayan öğrenciler, temiz havayı boya kalemleri ile kâğıda dökerken daha büyükler gökyüzüne mesajlar yazdı ve büyüklerden hava kirleticilerine karşı önlem almalarını istedi.

City Air projesi kapsamında hazırlanan animasyon kamu spotu da öğretmen ve öğrencilerle birlikte Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Yönetimi Dairesi Başkanı Nazan Özyürek, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Birinci Müsteşar Angel Gutierrez Hidalgo De Quintana, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Mali Yardımları Daire Başkanı Dr. İsmail Raci Bayer, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanı Abdulhamit Karataş, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa, bakanlık ve delegasyon yetkililerine gösterildi.

Geniş kitlelerin hava kalitesinin artırılmasına yönelik alması gereken bireysel önlemleri anlatan kamu spotu 7 Eylül “Uluslararası Dünya Temiz Hava Günü”nde yayına girdi. Hava kalitesinin yaşam kalitesini doğrudan etkilediği anlatılan kamu spotunda “temiz hava, kaliteli hayat” vurgusu yapılıyor. 45 saniyelik videoda vatandaşlar, hava kirleticileri hakkında bilgi almaya ve temiz bir hava için birlikte hareket etmeye davet ediliyor. Videoda araçların bakımlarının zamanında yapılması, ulaşımda çevre dostu toplu taşıma araçlarının kullanılması ve daha az yakıt tüketimi için binalarda yalıtımın önemi gibi konulara da dikkat çekiliyor.

“Çocuklarımızın farkındalığı, yetişkinlere de yansıyor”

Etkinlikte söz alan Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, çocukların farkındalığının yetişkinlere de yansıdığını belirterek, “Bugün, 7 Eylül Dünya Temiz Hava Günü’nde gerçekleştirilen bu etkinlik çok anlamlı. Günümüzde çocuklarımız için akademik hedeflerin ötesinde çevre duyarlılığı ve farkındalık da oldukça önemli. Bugün temiz havanın önemini anlattığımız çocuklar, geleceğimizde söz sahibi olacak. Biz dünyayı atalarımızdan miras değil, çocuklarımıza ödünç olarak görüyoruz. Çocuklarımızın eğitimi konusunda büyük bir sorumluluğumuz var. İklim değişikliliğinin etkilerini yıkıcı şekilde hissediyoruz; afetlerle karşılaşıyoruz. Çocuklarımızın farkındalığı konusunda hepimizin sorumluluğu var. Daha çok okuyarak, daha çok araştırarak, insana, doğaya daha çok saygı duyarak farkındalıkla hareket etmemiz gerekiyor. Bu projenin hayata geçirilmesinde katkısı olan herkese teşekkür ederim’’ dedi.

“7 Eylül Temiz Hava Günü, hava kalitesi farkındalığı için önemli”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Mali Yardımları Daire Başkanı, Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı IPA Direktörü Dr. İsmail Raci Bayer, City Air Projesi’nin önemine dikkat çekerek, “Ülkemiz, Avupa Birliği’ne aday bir ülke olarak AB’nin aday ülkelere tahsis ettiği Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) fonlarından yararlanıyor. Bugün burada 7 Eylül Temiz Hava Günü etkinlikerine ev sahipliği yapan CityAir projesi de IPA-2 dönemi kapsamında yürütülen 15 teknik destek projesinden biri. Ülkemizde 6 IPA birimi mevcut; biz de T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde yer alan IPA birimi olarak, IPA fonları ile yürütülen çevre projelerinde sorumluyuz. Aralık 2018’de hayata geçirilen City projesi de yaklaşık 3,5 milyon avroluk bir bütçeye sahip. Projemizin amacı; Avrupa Birliği Çevre Müktesebatı kapsamında soluduğumuz havanın kalitesinin yükseltilmesi ve hava kalitesi konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasıdır. Bu anlamda 7 Eylül’ün tüm dünyada “Temiz Hava Günü” olarak kutlanmasının önemli bir farkındalık yaratacağına inanıyoruz’’ dedi.

“Çocuklarımıza temiz hava bırakmak için çalışıyoruz’’

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Yönetimi Dairesi Başkanı Nazan Özyürek ise, dünyada 10 kişiden 9’unun kirli hava soluduğuna işaret ederek, “’Bugün hava kalitesinin önemini vurgulamak için buradayız. Her yıl 8 milyon kişi hava kirililiğinin sebep olduğu hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor. Hava kalitesini korumak bu yüzden hepimiz için çok önemli. Dünya Temiz Hava Günü’nü CityAir projesi kapsamında geçtiğimiz yıl ilk kez kutladık, bu yıl ikincisini kutluyoruz. Gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarımızı, yarınlarımız olan çocuklarımıza temiz hava bırakmak için yapıyoruz. Ana hedefimiz hava kalitesini iyileştirmek için politikalar üretmek. Hava kirliliğine sebep olan emisyon verilerini topluyoruz ve envanter oluşturuyoruz. Teknik çalışma sonucunda haritalar oluşturuyoruz; bu haritalar kirlilik kaynaklarını da bizlere gösteriyor.Gençlerimizin, çocuklarımızın farkındalığını artırmayı önemsiyoruz.” şeklinde konuştu.

31 ili kapsayan City Air projesi tamamlandığında bu illerin hava kalteisini iyileştirmek için eylem planlarının ortaya çıkacağını kaydeden Özyürek, “Ayrıca, toplumsal farkındalık için proje kapsamında çalışmalar yürütüyoruz. Bu doğrultuda farklı hedef gruplarına yönelik eğitimlerimiz oldu. En önemli paydaşlarımızdan birisi de Milli Eğitim Bakanlığı; çeşitli okullarda projeler yaptık. Animasyon karakterlerimizin de çocuklarımıza ulaşmamızda bize yardımı oluyor. Dünya Tamiz Hava Günü anısına bugün okulumuza bir bisiklet parkı hediye ettik. Çocuklarımızın farkındalığı ile güzel bir gelecek bizleri bekliyor, Dünya Temiz Hava Günümüz kutlu olsun’’ dedi.

“CityAir, paydaşı olmaktan gurur duyduğumuz bir proje”

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanı Abdulhamit Karataş da, Bakanlık olarak çevre ve sağlık projelerine büyük önem verdiklerini dile getirdi. Karataş, şöyle devam etti:

“Attığımız her adımın bizlere geri döndüğüne inanıyoruz. Bu sebeple çevre ve sağlık projelerine büyük önem veriyoruz. CityAir projesinin faydalanıcılarından biriyiz; Milli Eğitim Bakanlığı olarak desteklediğimiz, alkışladığımız ve yer almaktan sevinç duyduğumuz bir proje. Proje kapsamında okullarımızda gerçekleştirdiğimiz birçok etkinlikle de çocuklarımızı bilinçlendiriyoruz. Çünkü geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, bu projenin en önemli destekçileridir. CityAir projesi, Çevre ve Şehircilik Baknalığı ile işbirliği yaptığımız önemli projelerden bir tanesi; Bakanlık özellikle formatör yetiştirilmesi konusunda destek oldu ve bizler de formatörlerin yaygınlaştırılması için çalışıyoruz. Aldığımız havanın temiz ve kaliteli olması çok önemli, çocuklarımızı da bu konuda bilinçlendiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak ayrıca sıfır atık ve atıkların ayrıştırılması konusunda da çalışmalar yürütüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çok değerli çalışmalarımız var; bu güzel projeleri desteklemeye devam edeceğiz.’’