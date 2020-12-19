Umut Kısa: Aramızdaki derinlik de uçurum da her geçen gün artıyor

GÜLSEREN ÜST POLAT

Dünya dijitalleşiyor, değişiyor ve dönüşüyor. Peki, bu değişim bizleri nasıl etkiliyor. İletişimci Dr. Umut Kısa ile sadece dijital dünyayı değil, dijital dünyanın insanı makineden ayıran en temel unsur olan ‘duygular’ üzerindeki etkilerini konuştuk. Aslında bilinmeyeni değil, yıllardır duyduğumuz, aşina olduğumuz ‘dijital’ kavramların içine bir parça da duygu karıştırdık diyebiliriz. Kısa’nın, kendi payıma aldığım ve beni en çok düşündüren sözlerinden biri; “Dijital dünya bölünme için çok uygun bir dünya ve duvarları fiziksel dünyadan bile çok daha yüksek. Üstelik aramızdaki derinlik ve uçurum da her geçen gün artıyor” oldu.

Dijital dünya bölünme için çok uygun

●Hayatımızı kolaylaştıran pek çok yönü var ama insan, duygular ve iletişim açısından değerlendirirsek, dijital dünya bizi bölüyor mu?

Dünya, eskiden olduğu gibi tek değil artık iki farklı dünyadan bahsediyoruz. Bunlardan ilki çekirdek ailemizle yaşadığımız ve bize binlerce yıldır tanıdık olan fiziksel dünya. Diğeri ise sanal olarak var olduğumuz alternatif bir dünya. Hatta üçüncü bir dünyanın da kapısındayız: Artırılmış Gerçeklik.

Fiziksel dünyada yaşadığımız mahallede insanlarla bir araya gelir, muhabbet eder, oyun oynar ve iletişim kurardık. Bunların temel nedeni tanınma, değer görme ve ait olma gibi ihtiyaçlardı. Bugün bu ihtiyaçları fiziksel dünyadan karşılama oranımız eskiye göre çok düştü. Şimdi bu ihtiyaçları karşılamak için sanal dünyayı kullanıyoruz. Instagram’da gezdiğimiz yerleri ya da yediğimiz yemekleri paylaştığımızda veya Twitter’da isyanımızı tweet’lediğimizde, bundan onlarca yıl önce, kahvehanede oyun oynayanlardan ve iletişim kuranlardan çok farklı bir yerde değiliz. 1990’larda kahvehanelerde memleketi kurtarıyorduk, şimdi aynı şeyi sosyal medyada yapıyoruz. Fakat eskinin önemli bir farkı vardı.

Diyelim ki kendi mahallenizde radikal birisiniz ve görüşleriniz toplumun ortalamasından çok uzakta. Görüşünüzü açıkladığınızda eğer çok radikalseniz insanlar size demediklerini bırakmazlardı hatta belki dayak bile yiyebilirdiniz. Bir süre yüksek baskı nedeniyle ya mahalleyi terk ederdiniz ya da etrafa uyup toplumun ortalarında bir yerde olmaya çalışırdınız.

Şimdi ise durum biraz farklı. Diyelim ki çok radikal bir görüşe sahipsiniz. Mesela depremin zina yüzünden olduğuna inanacak kadar ileri gittiniz. Böyle bir durumda çevrenizde olan ve sizi radikal bulanlar sizinle sosyal medya üzerinde arkadaşlığını kesecektir. Sosyal medyada da dayak yiyeceksiniz ama eskisi kadar acı hissetmeyeceksiniz. Üstelik sizin gibi başka radikaller de sizi destekleyeceğinden ve sevmediklerinizi bloklayacağınızdan bir süre sonra çevrenizde sadece sizin gibi radikaller kalacaktır.

Aslında bu noktada daha da tehlikeli bir durum ortaya çıkıyor. Siz bu ifadeyi kullandıktan sonra başka biri sinirlenerek radikalleşecek ve şunu yazacak “Müslümanlar depremin zina yüzünden olduğuna inanıyorlar.” Bunu gören diğer bir üçüncü kişi ise Müslüman olduğu için sizden nefret etmeye başlayacak. En başta hiç bu şekilde radikal düşüncesi olmayan biri bile birden en başta istemeyeceği bir yere geçecek. Tam anlamıyla “Bir deli kuyuya bir taş atıyor ama kırk akıllı taşı çıkaramıyor” durumu söz konusu.

Yani, sanal ve dijital dünya bölünme için çok uygun bir dünya ve duvarları fiziksel dünyadan bile çok daha yüksek. Üstelik aramızdaki derinlik ve uçurum da her geçen gün artıyor. Zygmunt Bauman “Sosyal medya çok kullanışlı ve keyifl i bir tuzak, sosyal medya bize diyalog kurmayı öğretmiyor” diye ifade ediyor bu durumu.

Uçurumun derinleşmesinin en önemli sebebi de ‘bana karşı’ olan düşünceleri susturmamın çok kolay olması. Kendi arkadaşlarım arasında benim gibi düşünmeyen biri varsa tek bir tuşla arkadaşlıktan çıkarmam ve onu susturmam o kadar kolay ki. Eskiden aynı şekilde düşünmediklerimle aynı mahallede yaşamak zorunda olduğum için onları duymak, dinlemek ve onlara alışmak zorundaydım. Şimdi ise sadece benim gibi düşünenlerle arkadaş kalma şansım var. Ya da belki de hiç arkadaşım yok ama ben var olduklarını sanıyorum.

● Peki, bunun sakıncası ne sizce?

Diğerlerini yani benim gibi düşünmeyenleri dinlemediğimde olacak şey şudur: Aramızdaki uçurum, derin farklılıklar ve nefret dolu radikallik…

İyi hissetmek için bedel ödemiyoruz

● Dijital dünya duygularımıza nasıl hitap ediyor?

Değerli olmak ve yeterli olmak gibi temel motivasyonlarımız var ve bunlar bizi mutlu ediyor. Bunu fiziksel dünyada yapmanın bazı bedelleri var. Örneğin kendinizi kilolu hissediyorsanız ve kilo takıntınız varsa sokağa çıktığınızda kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz. Yani yeterlilik ve değerlilik algınızda bozulma oluşur. Böyle bir durumda kilo vermek için bir bedel ödemeniz gerekir. Yani zordur. Halbuki sosyal medyada birkaç filtre ve biraz photoshop ile hiçbir bedel ödemeden kendinizi iyi hissetme şansınız var ve üstelik

çok da kolay. Ne aç kalmanız gerekiyor ne de spor yapmanız. Kolay kolay kimse en çirkin fotoğrafl arını sosyal medyada paylaşmaz. Hepimiz en güzel, en yakışıklı, en entelektüel ya da en güçlü fotoğrafl arımızı paylaşmayı tercih ediyoruz.

Yakında fiziksel karşılaşmalardan tamamen vazgeçebileceğimizi düşünüyorum. Elbette pandeminin de bunda etkisi çok. Zaten doğal olarak gittiğimiz bir geleceğe yolculuğumuz jet hızına çıktı. Bunu söylemekle birlikte eskiye dönmenin de imkânsız olduğu da bir gerçek.

● İşin duygu boyutu bir tarafa, geri dönüşü olmayan bir yoldayız aslında. Hal böyleyken dijital dünyada insanlar ne tür yetkinliklere sahip olmalı?

Dijital zeka, analitik ya da duygusal zekanın ilerlemiş bir formasyonu diyebiliriz. Onlardan besleniyor, tamamen bağımsız değil ve bir çeşit türev zeka. Bir sürü yetkinliğin üst adıdır Dijital zeka. Bunun alt parçalarını oyun, performans, simülasyon, kollektif zeka, transmedya navigasyonu, müzakere, faydalanma, çoklu görev, dağıtılmış bilinç, yargılama, ağ kurma oluşturuyor. Bu temel kavramlara bakınca aslında dijital dünya, belli açılardan eskisinden çok farklı olmamakla birlikte yine de ne elde etmek istediğinize göre farklılaşan yetkinliklere ihtiyaç duyuyor diyebiliriz. Orta Çağ’da fiziksel

olarak güçlü olmanız ya da iyi kılıç kullanmanız önemliydi ama bugün bu sizin işinize yaramayabilir. Ancak bu gün önemli olan müzakere ya da ağ kurma becerisi Orta Çağ’da da önemliydi.

●Dijital yetkinliklere sahip olmak bizler için neden önemli?

Ayakta kalmak saydığımız yetkinliklerin tamamına sahip olmayı gerektirmiyor ama bu yetkinlikler öne çıkmanızı sağlıyor. Sadece birinde bile çok güçlü olup dünyada önemli başarılar elde edebilirsiniz ama yine de her yetkinlikte harika olmak elbette muhteşem olurdu. Özel bir yetkinlik tanımlamak pek mümkün değil.

Örneğin “yargılama” yetkinliğine sahipseniz önünüze gelen ve sizin nefretinizi artıran haberlerin doğruluğunu araştırıp, kalabalıkların çılgınlığına katılmıyorsunuz. Kalabalıklar sizi sadece nefrete doğru götürüyorlar.



Bugün sosyal medyada negatif ve yalan haberler doğru haberlere göre 6 kat fazla yayılıyor. Çünkü abartarak insanların duygularını etkilemek ve onları nefrete yöneltmek daha kolay. Maalesef, gerçek yalan kadar çekici değil. Bu da kalabalıkların yanlış şeylerin peşine düşmesini sağlıyor. Bu kısım benim insan adına umutsuz olduğum kısımlardan biri.

Pandemide sosyal medyaya sarıldık

●Pandemi, dijitalliğin etkilerini bireyler ve kurumlar açısından artırdı mı?

Pandemi döneminde dijitalleşmenin etkileri artış yönünde oldu. Fiziksel dünyamız, “ailemiz” dışında yok olmaya başladı. Hatta ben ailelerin de yıkılma tehdidi altında olduğuna inanıyorum. Eşler, ebeveynler, çocuklar hiç bu kadar birbirlerine maruz kalmamışlardı. Boşanmaların artabileceği tahminini yapabilirim. Elbette evdeki aşırı maruz kalma durumu bizi sosyal medyadaki alternatif hayatımıza çekiyor.

Pandemide sosyal medyaya ve nefrete sarılmaya devam ediyoruz. Pandemi hakkındaki bilgilerin doğru olmadığını paylaşıp hükümetten nefret edenler, maske takmayanlardan nefret edenler, kurallardan nefret edenler, yeni hayatlarından nefret edenler, eğlenememekten dolayı nefret edenler diye bir sürü nefret eden insan türü bulabiliriz.

Nefret sadece nefret yaratır ve aramızdaki duvarları yeni tuğlalarla yükseltir. Bu süreci tersine çevirmek keşke mümkün olabilseydi.

Şirketler açısından ise durum biraz daha vahim çünkü böyle bir dönem için performansı nasıl takip edeceklerini bilmiyorlardı. En önde olan şirketler bile home off ice standartlarını konuşsalar da henüz kuramamışlardı. Şimdi ise hala ‘uzaktan çalışanların gerçekten çalıştığını nasıl anlayacağız’ sorularıyla uğraşıyorlar.