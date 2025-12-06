Ünlü oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi: Sağlık durumu belli oldu

Oyuncu Celil Nalçakan, Poyraz Karayel, Bir Aile Hikayesi, Kardeşlerim, Sustalı Ceylan ve son olarak Rüya Gibi dizilerindeki rolleriyle tanınıyor. Nalçakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir trafik kazası geçirdiğini duyurdu.

Yanlış bilgilerin dolaşmaması için süreci “birinci ağızdan” anlatmak istediğini belirten Nalçakan, kazaya ilişkin araç görüntülerini de takipçileriyle paylaştı.

"Karşıdan gelen direksiyon hâkimiyetini kaybetti"

Ünlü oyuncu, açıklamasında “Evet, bir trafik kazası geçirdik. İklim koşulları sebebiyle karşıdan gelen kardeşimiz direksiyon hâkimiyetini kaybetti” ifadelerine yer verdi.

"Turp gibiyim"

Sağlık durumlarının iyi olduğunu özellikle vurgulayan Nalçakan, “Bende hiçbir şey yok, turp gibiyim. Karşımızdaki kardeşimiz de turp gibi. Benim hem asistanım hem biraderim olan kardeşim de turp gibi... Bizde çizik bile yok ama araçlar biraz sıkıntılı bir durumda” sözleriyle durumun ciddiyetinin yalnızca araçlarda olduğunu aktardı.