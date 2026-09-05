Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu

Nurtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 1975 doğumlu oyuncu Kılıç'tan yaklaşık 1-2 gündür haber alınamadı.

Kılıç'ın kız arkadaşının eve gelmesi üzerine ünlü oyuncu, salonun koltuğunda hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, Kılıç'ın göz çevresi ile kol ve bacaklarında morluklar tespit edildi. Vücudunda ise herhangi bir yara, kesi veya açık darp izine rastlanmadığı öğrenildi.