Ünlü oyuncu Sezai Altekin'den kahreden haber

Oynadığı film, dizi ve tiyatro oyunlarıyla, seslendirdiği karakterlerle Türkiye’nin çok yakından tanıdığı bir isim olan Sezai Altekin, 79 yaşında Bodrum Gündoğan’da yaşamını yitirdi.

1966’da girdiği İstanbul Şehir Tiyatroları’nda emekli oluncaya kadar görev yapan Altekin, pek çok sinema ve televizyon dizisinde izleyici karşısına çıktı.

Sezai Altekin son olarak Halit Ergenç, Funda Eryiğit ve Rıza Kocaoğlu'nun başrolleri paylaştığı Netflix yapımı 'Adsız Aşıklar' dizisinde rol almıştı.

Taş Devri'nde Barni Moloztaş, Bugs Bunny ve Şirin Babası'nın da arkasında ses olan Altekin için bugün Bodrum Gündoğdan'da cenaze töreni düzenlenecek.

Sezai Altekin kimdir?

Sezai Altekin, 1946 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Pertevniyal Lisesi'nde okudu. 1966 yılında girdiği Şehir Tiyatroları'nda emekli oluncaya kadar görev yaptı.

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları da yaptı. Seksenlerde Gazanfer Özcan ile beraber birçok seslendirme çalışmasında bulundu.

2007-2008 sezonunda Bana Bir Picasso Gerek oyunu ile Duru Tiyatro'ya misafir oyuncu olarak katıldı.

SEZAİ ALTEKİN HANGİ TİYATRO OYUNLARINDA OYNADI?

Bana Bir Picasso Gerek - Jeffrey Hatcher - Duru Tiyatro - 2008

Palto : Nikolay Vasilyeviç Gogol - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Molier Ya da Kara Komplo : Moliere - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1993

Hortlaklar : Henrik Ibsen - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Çulsuzlar : Dan Kavanagh - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Lüküs Hayat : Ekrem Reşit Rey\Cemal Reşit Rey - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1985

On İki Öfkel Adam : Reginald Rose - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1983

Figaro'nun Düğünü : Beaumarchais - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1982

Tırpan (oyun) : Fakir Baykut\Taner Barlas - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1979

Eşşeğin Gölgesi : Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Coriolanus : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Buzlar Çözülmeden : Cevat Fehmi Başkut - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Rummuz Goncagü : Oktay Arayıcı - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Scapen'nin Dolapları : Moliere - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Düğün Ya da Davul : Haşmet Zeybek - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Pırtlatan Bal : Aziz Nesin - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Genç Osman : Turan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Koca Sinan

Büyük Jüstinyen

Biz Aşşagıda İmzası Olanlar

Deli

Avanak

İp Oyunu

Ese İle Köse

Bizler Ve Bizler

Sırtımızdakiler

Devlet Baba

Leylek Sultan

Koca Dağlar Adası

SEZAİ ALTEKİN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Öteki Türkiyede Bir Cumhur Başkanı

Şeytan Bunun Neresinde

Şenlik Var

Kırlangıç Fırtınası

Çok Özel Tim

Tele Dadı

Ümit Milli

Son

Ruhun Duymaz

Şansa Bak

Tam Pansiyon

Yuvam Yıkılmasın

Dönersen Islık Çal

Yarı Şaka Yarı Ciddi

Hastane

Önce Canan

Düğün Şarkıcısı

İntikam

Böyle Bitmesin

Tatar Ramazan

Paşa Gönlüm

Yusuf Yusuf

Adsız Aşıklar