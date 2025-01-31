Ünlü oyuncu Sezai Altekin'den kahreden haber
Son olarak Netflix'in çok konuşulan dizisi 'Adsız Aşıklar'da izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçıcısı Sezai Altekin, 79 yaşında hayatını kaybetti. Tiyatro, sinema ve dizilerdeki performansıyla hafızalara kazınan Altekin, seslendirme sanatçılığında da duayen bir isimdi. Sezai Altekin; Barni Moloztaş, Bugs Bunny ve Şirin Baba karakterlerine de sesiyle hayat vermişti.
Oynadığı film, dizi ve tiyatro oyunlarıyla, seslendirdiği karakterlerle Türkiye’nin çok yakından tanıdığı bir isim olan Sezai Altekin, 79 yaşında Bodrum Gündoğan’da yaşamını yitirdi.
1966’da girdiği İstanbul Şehir Tiyatroları’nda emekli oluncaya kadar görev yapan Altekin, pek çok sinema ve televizyon dizisinde izleyici karşısına çıktı.
Sezai Altekin son olarak Halit Ergenç, Funda Eryiğit ve Rıza Kocaoğlu'nun başrolleri paylaştığı Netflix yapımı 'Adsız Aşıklar' dizisinde rol almıştı.
Taş Devri'nde Barni Moloztaş, Bugs Bunny ve Şirin Babası'nın da arkasında ses olan Altekin için bugün Bodrum Gündoğdan'da cenaze töreni düzenlenecek.
Sezai Altekin kimdir?
Sezai Altekin, 1946 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Pertevniyal Lisesi'nde okudu. 1966 yılında girdiği Şehir Tiyatroları'nda emekli oluncaya kadar görev yaptı.
Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları da yaptı. Seksenlerde Gazanfer Özcan ile beraber birçok seslendirme çalışmasında bulundu.
2007-2008 sezonunda Bana Bir Picasso Gerek oyunu ile Duru Tiyatro'ya misafir oyuncu olarak katıldı.
SEZAİ ALTEKİN HANGİ TİYATRO OYUNLARINDA OYNADI?
Bana Bir Picasso Gerek - Jeffrey Hatcher - Duru Tiyatro - 2008
Palto : Nikolay Vasilyeviç Gogol - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Molier Ya da Kara Komplo : Moliere - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1993
Hortlaklar : Henrik Ibsen - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Çulsuzlar : Dan Kavanagh - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Lüküs Hayat : Ekrem Reşit Rey\Cemal Reşit Rey - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1985
On İki Öfkel Adam : Reginald Rose - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1983
Figaro'nun Düğünü : Beaumarchais - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1982
Tırpan (oyun) : Fakir Baykut\Taner Barlas - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1979
Eşşeğin Gölgesi : Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Coriolanus : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Buzlar Çözülmeden : Cevat Fehmi Başkut - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Rummuz Goncagü : Oktay Arayıcı - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Scapen'nin Dolapları : Moliere - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Düğün Ya da Davul : Haşmet Zeybek - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Pırtlatan Bal : Aziz Nesin - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Genç Osman : Turan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Koca Sinan
Büyük Jüstinyen
Biz Aşşagıda İmzası Olanlar
Deli
Avanak
İp Oyunu
Ese İle Köse
Bizler Ve Bizler
Sırtımızdakiler
Devlet Baba
Leylek Sultan
Koca Dağlar Adası
SEZAİ ALTEKİN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Öteki Türkiyede Bir Cumhur Başkanı
Şeytan Bunun Neresinde
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Kırlangıç Fırtınası
Çok Özel Tim
Tele Dadı
Ümit Milli
Son
Ruhun Duymaz
Şansa Bak
Tam Pansiyon
Yuvam Yıkılmasın
Dönersen Islık Çal
Yarı Şaka Yarı Ciddi
Hastane
Önce Canan
Düğün Şarkıcısı
İntikam
Böyle Bitmesin
Tatar Ramazan
Paşa Gönlüm
Yusuf Yusuf
Adsız Aşıklar