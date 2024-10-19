Ünlü oyuncu Vural Çelik’in ölüm nedeni belli oldu (Avrupa Yakası’nın Kubilay’ı neden öldü)

Ünlü oyuncu Vural Çelik önceki gün İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan evinde hayatını kaybetmişti. 51 yaşındaki Çelik'in ölüm nedeniyle ilgili yapımcı Birol Güven'den bir açıklama geldi.

Basın mensuplarına konuşan Güven, "Olaydan iki gün önce de rahatsızlandı, hastaneye gitti ve serum fotoğrafını zaten paylaşmıştı. Adli Tıp kesin sonucu söyleyecek ama kalp krizi gibi gözüküyor" dedi.

Vural Çelik'in menajeri Rasim Özcan, oyuncunun şeker, kalp ve tansiyon hastası olduğunu açıklamıştı.

Çelik'in 2014 yılında bir kalp krizi geçirdiği, bu yıl da iki kez domuz gribi olarak bilinen infulenzaya yakalandığı öğrenildi.

Vural Çelik kimdir?

1972 Ankara doğumlu Vural Çelik Avrupa Yakası'nda oynadığı Kubilay karakteri ile hafızalara kazındı.

Levent Kırca ve Yasemin Yalçın tiyatrolarında izleyici karşısına çıkan Vural Çelik, sonrasında BKM oyuncusu oldu.

Sırasıyla Bir Demet Tiyatro, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe, Seksenler ve Bayrampaşa Ben Fazla Kalmayacağım yapımlarında rol aldı.