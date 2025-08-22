Ünlü rapçi Çakal silahlı saldırıya uğradı! Saldırgan tutuklandı
Ünlü rapçi 'Çakal' Tekirdağ'da konser bitiminde silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan Çakal hastaneye kaldırılırken; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan saldırganın tutuklandığı açıklandı.
"Çakal” lakaplı ünlü rapçi Emirhan Çakal, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali’nde sahne aldığı konserin bitiminde kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Açılan ateş sonucu saçmalar Çakal'ın ayağına isabet etti. Yaralanan ünlü rapçi, Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde büyük güvenlik önlemleri alındı. Olayın ardından F.D. gözaltına alınırken, hakkında kasten yaralama suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelinin adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.
Çakal'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.