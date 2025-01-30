Ünlü şarkıcı Marianne Faithfull 78 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Marianne Faithfull, 78 yaşında hayatını kaybetti. Faithfull’un sözcüsünden yapılan açıklamada, şarkıcının Londra’da ailesinin yanında vefat ettiği belirtildi.
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Açıklamada, "Marianne Faithfull'un ölümünü derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Bugün Londra'da, seven ailesinin yanında hayatını kaybetti. Onu çok özleyeceğiz," denildi.
Faithfull, müzik kariyerinin yanı sıra sinemada da önemli bir yer edinmiş, 1960'lı yıllarda müzik dünyasında büyük bir etki yaratmıştı.