Ünlü şarkıcı Marianne Faithfull 78 yaşında hayatını kaybetti

Açıklamada, "Marianne Faithfull'un ölümünü derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Bugün Londra'da, seven ailesinin yanında hayatını kaybetti. Onu çok özleyeceğiz," denildi.

Faithfull, müzik kariyerinin yanı sıra sinemada da önemli bir yer edinmiş, 1960'lı yıllarda müzik dünyasında büyük bir etki yaratmıştı.