Ünlü şarkıcı Seda Sayan kardeşini bakımevine yatırdı
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, kardeşini yakalandığı hastalığın ilerlemesi üzerine bakımevine yatırdığını duyurdu Sayan, kardeşinin Alzheimer hastalığı nedeniyle artık tehlike olmaya başladığını ve bu nedenle bakımevine yerleştirildiğini ifade etti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şarkıcı Seda Sayan, kardeşlerinden birini mecburen bakımevine yatırmak zorunda kaldığını söyledi.
Kardeşinin sokakta dolaştığını ve kaybolduğu, Alzheimer hastalığı nedeniyle sokakta tehlikeli olmaya başladığını söyleyen Sayan, çok zor günler yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu
“Karakoldan topladığımız zamanlar oldu. İçler acısı bir durumdayız. Başımıza neler geldi, neler yaşadık, anlatamam. Hem o tehlikeli hem de ona karşı birçok tehlike var."