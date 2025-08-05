Ünlü şarkıcı Seda Sayan kardeşini bakımevine yatırdı

Şarkıcı Seda Sayan, kardeşlerinden birini mecburen bakımevine yatırmak zorunda kaldığını söyledi.

Kardeşinin sokakta dolaştığını ve kaybolduğu, Alzheimer hastalığı nedeniyle sokakta tehlikeli olmaya başladığını söyleyen Sayan, çok zor günler yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu

“Karakoldan topladığımız zamanlar oldu. İçler acısı bir durumdayız. Başımıza neler geldi, neler yaşadık, anlatamam. Hem o tehlikeli hem de ona karşı birçok tehlike var."