Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk'ten dev otel yatırımı
Son dönemde gayrimenkul yatırımları artarken ünlü isimler de kazançlarını konut ve arsa alarak değerlendiriyor. Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk de yatırımlarını gayrimenküle yönlendiren isimlerden. Öztürk'ün son olarak Kaz Dağları’ndan arsa satın aldığı ve milyonluk dev bir otel yaptıracağı iddia ediliyor.
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Kazançlarını gayrimenkule yatıran ünlü isimler servetlerini büyütmeyi sürdürüyor. Son dönemde gayrimenkul yatırımları giderek değer kazanırken ünlü sunucu Beyazıt Öztürk'ün de son dönemlerin en turistik destinasyonlarından Kaz Dağları'ndan büyük bir arsa aldığı iddia ediliyor.
Takvim'in haberine göre, Öztürk aldığı bu arasaya milyonluk bir otel yaptırmayı düşünüyor.
En son Karaköy'de eski bir binayı 6 milyon dolara satın alan Beyazıt Öztürk, yapıyı otele çevirmişti.