Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk'ten dev otel yatırımı

Kazançlarını gayrimenkule yatıran ünlü isimler servetlerini büyütmeyi sürdürüyor. Son dönemde gayrimenkul yatırımları giderek değer kazanırken ünlü sunucu Beyazıt Öztürk'ün de son dönemlerin en turistik destinasyonlarından Kaz Dağları'ndan büyük bir arsa aldığı iddia ediliyor.

Takvim'in haberine göre, Öztürk aldığı bu arasaya milyonluk bir otel yaptırmayı düşünüyor.

En son Karaköy'de eski bir binayı 6 milyon dolara satın alan Beyazıt Öztürk, yapıyı otele çevirmişti.