Ünlüler bir bir paylaşıyor, neşeli garson sosyal medyanın gündemine oturdu

Yetkin Sarıkaya adlı vatandaş, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde garaj içindeki kahvehanede çalışıyor.

Esnafa ve müşterilere çağ dağıtırken ise ilginç danslar sergiliyor. İşte Sarıkaya'nın bu neşeli hali sosyal medyada bir anda milyonlara erişti.

Demet Akalın, Serdar Ortaç, Seko, Tefo gibi birçok ünlü isim de enerjik garsonun videolarını paylaşmaya başladı.

İHA'nın haberine göre genomenliğin tadını çıkaran Yetkin Sarıkaya, "Fenomenlik iyi gidiyor gayet yerinde, güzel, hoş, müşteriler de memnun" dedi.

"Allah'ın izniyle çıktık bi yola şen şakrak, çalışa çalışa" derken videosunu paylaşan ünlülere teşekkür etti.

Müşterilerin kendisinden sürekli dans etmesini talep ettiğini söyleyen Sarıkaya, "Yorucu oluyor ama her akşam gelsinler, bendans edebilirim" dedi.