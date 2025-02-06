Ünlüler, Maliye'nin RADAR'ına takılmıştı: O isimler belli oldu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucu 150 sanatçının geliri ile beyanları arasında uyumsuzluk tespit edilmişti.

150 sanatçının içinde yer alan sekiz ünlü isim belli oldu.

Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Duman...

Sabah'ta yer alan habere göre, Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi'ne takılan oyuncu ve ses sanatçılarının, gelirlerini düşük gösterdiği belirlendi.

Listede Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Duman, Mert Demir, Bergüzar Korel, Hadise, Gülşen, Melike Şahin gibi ünlü isimlerin yer aldığı iddia edildi.

Ünlülerin eksik beyanları sebebiyle 1 milyar 500 milyon TL'nin üzerinde bir tutarın kayıp olduğu öne sürüldü.