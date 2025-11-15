Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri ne kadar? Yılbaşında hangi sanatçı ne kadar kazanacak?

Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri belli oldu: İşte en çok kazanan o sanatçı
2026 yılına az bir süre kala yılbaşı etkinlikleri de planlanmaya başladı. Ünlülerin sahne alacağı mekânlar araştırılırken sahne ücretleri de merak konusu oldu. Bu yıl da ünlülerin sahne alacağı mekânlar hazırlıklarına devam ederken ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri de belli oldu. İşte milyonlarca liraya sahne alan o ünlüler ve alacağı ücret…
Yılbaşı gecesi için sahne programları netleşirken, ünlü isimlerin alacağı ücretler dikkat çekti. Bu yılın en yüksek sahne ücretini Megastar Tarkan alacak. Yeni yılı Kıbrıs’ta karşılayacak olan Tarkan, geceden 42 milyon TL kazanarak yılbaşı sahnelerinin rekorunu kırdı.
Posta'nın haberine göre, yalnızca biletli gösterilerle sahneye çıkan Ata Demirer, ilk kez bir otel sahnesinde yer alacak. Rixos Tersane ile anlaşan ünlü komedyenin yılbaşı gecesi için 30 milyon TL aldığı belirtiliyor. Demirer’in “Yılbaşı Gazinosu” adlı şovunu ön masalardan izlemek isteyenlerin ise kişi başı 75 bin TL ödemesi gerekiyor.
Hadise'den çifte konser
Sahnedeki enerjisiyle dikkat çeken Hadise, yılbaşında iki ülkede art arda konser verecek.
- 31 Aralık Kıbrıs konseri: 10 milyon TL
- 1 Ocak Dubai konseri: 10 milyon TL
Şarkıcı toplamda 20 milyon TL kazanmış olacak.
Kıbrıs yılbaşında ünlüler geçidine sahne olacak
Bu yıl Tarkan dışında Kıbrıs’ta sahne alacak diğer isimlerin ücretleri de dikkat çekici:
- Gülşen: 10 milyon TL
- Melek Mosso: 7 milyon TL
- Serkan Kaya: 5 milyon TL
- Ebru Gündeş: 10 milyon TL
- Mahsun Kırmızıgül: 10 milyon TL
- Özcan Deniz: 8 milyon TL
- Sibel Can: 8 milyon TL
- Sıla: 7 milyon TL
- Aşkın Nur Yengi: 7 milyon TL
- Funda Arar: 5 milyon TL
- İrem Derici: 3,5 milyon TL
- Simge Sağın: 4 milyon TL
- Levent Yüksel: 5 milyon TL
- Zeynep Bastık: 4 milyon TL
- Koray Avcı: 5 milyon TL
- Deha: 4 milyon TL
- Ziynet Sali: 4 milyon TL
- Derya Uluğ: 3 milyon TL
- Petek Dinçöz: 2 milyon TL
- Yıldız Tilbe (Batum): 10 milyon TL
- Linet (Batum): 4 milyon TL
Türkiye’nin birçok şehrinde yılbaşı sahneleri dolacak
Yılbaşı gecesinde Türkiye’nin dört bir yanında sahne alacak ünlüler de yüksek kazançlarıyla gündemde:
- Gülben Ergen (İzmir): 3 milyon TL
- Ebru Yaşar (İstanbul): 4 milyon TL
- Hakan Altun (Cahide): 8 milyon TL
- Berkay (Antalya): 4 milyon TL
- Deniz Seki (Antalya): 5 milyon TL
- Edis (Aydın): 8 milyon TL
- Merve Özbey (Ankara): 3 milyon TL
- Emrah (İstanbul Günay): 4 milyon TL
- Şevval Sam (İstanbul): 4 milyon TL
- Mert Demir (Samsun): 4 milyon TL