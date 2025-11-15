Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri ne kadar? Yılbaşında hangi sanatçı ne kadar kazanacak?

Yılbaşı gecesi için sahne programları netleşirken, ünlü isimlerin alacağı ücretler dikkat çekti. Bu yılın en yüksek sahne ücretini Megastar Tarkan alacak. Yeni yılı Kıbrıs’ta karşılayacak olan Tarkan, geceden 42 milyon TL kazanarak yılbaşı sahnelerinin rekorunu kırdı.

Posta'nın haberine göre, yalnızca biletli gösterilerle sahneye çıkan Ata Demirer, ilk kez bir otel sahnesinde yer alacak. Rixos Tersane ile anlaşan ünlü komedyenin yılbaşı gecesi için 30 milyon TL aldığı belirtiliyor. Demirer’in “Yılbaşı Gazinosu” adlı şovunu ön masalardan izlemek isteyenlerin ise kişi başı 75 bin TL ödemesi gerekiyor.

Hadise'den çifte konser

Sahnedeki enerjisiyle dikkat çeken Hadise, yılbaşında iki ülkede art arda konser verecek.

31 Aralık Kıbrıs konseri: 10 milyon TL

1 Ocak Dubai konseri: 10 milyon TL

Şarkıcı toplamda 20 milyon TL kazanmış olacak.

Kıbrıs yılbaşında ünlüler geçidine sahne olacak

Bu yıl Tarkan dışında Kıbrıs’ta sahne alacak diğer isimlerin ücretleri de dikkat çekici:

Gülşen: 10 milyon TL

Melek Mosso: 7 milyon TL

Serkan Kaya: 5 milyon TL

Ebru Gündeş: 10 milyon TL

Mahsun Kırmızıgül: 10 milyon TL

Özcan Deniz: 8 milyon TL

Sibel Can: 8 milyon TL

Sıla: 7 milyon TL

Aşkın Nur Yengi: 7 milyon TL

Funda Arar: 5 milyon TL

İrem Derici: 3,5 milyon TL

Simge Sağın: 4 milyon TL

Levent Yüksel: 5 milyon TL

Zeynep Bastık: 4 milyon TL

Koray Avcı: 5 milyon TL

Deha: 4 milyon TL

Ziynet Sali: 4 milyon TL

Derya Uluğ: 3 milyon TL

Petek Dinçöz: 2 milyon TL

Yıldız Tilbe (Batum): 10 milyon TL

Linet (Batum): 4 milyon TL

Türkiye’nin birçok şehrinde yılbaşı sahneleri dolacak

Yılbaşı gecesinde Türkiye’nin dört bir yanında sahne alacak ünlüler de yüksek kazançlarıyla gündemde:

Gülben Ergen (İzmir): 3 milyon TL

Ebru Yaşar (İstanbul): 4 milyon TL

Hakan Altun (Cahide): 8 milyon TL

Berkay (Antalya): 4 milyon TL

Deniz Seki (Antalya): 5 milyon TL

Edis (Aydın): 8 milyon TL

Merve Özbey (Ankara): 3 milyon TL

Emrah (İstanbul Günay): 4 milyon TL

Şevval Sam (İstanbul): 4 milyon TL

Mert Demir (Samsun): 4 milyon TL

Emel Sayın İstanbul'da sahne alacak