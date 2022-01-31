Ünsped, sadece dış ticareti değil sanatı da odağına aldı

Akçin'in kaleme aldığı şiirler dün Ünsped Gümrük Müşavirliği Genel Merkez binasında sergilendi. 30 farklı şiirin sergilendiği etkinliğin açılışını UGM Şirket Ortağı Yusuf Bulut Öztürk gerçekleştirdi. Öztürk, “Üstadın şiirlerini tesadüfen gördüm. Hayran kaldım. Bunları hemen paylaşmalıyız dedim. Remzi üstadın sadece kanun değil, şiir de yazabildiğini görmüş olduk” diye konuştu.

Öztürk, “Şirket olarak çok şanslıyız” diyerek şunları kaydetti: “Sektörde başarılı olduğumuz gibi sporda da, sanatta da oldukça başarılıyız. Bunların hepsi şirketimize güç katıyor. Çok güzel şeyler yapıyoruz, daha da güzel şeyler yapacağız. Başta Remzi Bey olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.”

Remzi Akçin de “Çocukluğum kitap okumak ile geçti. Divan şiirlerine ayrıca merakım vardı. Bu merak beni iyiden iyiye edebiyata yönlendirdi. Amacım uzun vadede şiir ya da roman yazmaktı. Şiirlerin çoğunu lisedeyken kaleme aldım. Aralarından yalnız 4 tanesini gümrükte görevimin başındayken yazdım” diye konuştu. 12 yıla yakın denetimde bulunduğunu anlatan Akçin, “Bu denetim esnasında gözlemlediğim; gümrük personelinin karşılaştığı zorluk, ailesine ve sevdiklerine olan özlemi diğer taraftan da gümrük teşkilatının içerisindeki iç çatışmalardı. Bu sebeple şiirlerimin konusu da bunlar oldu” açıklamalarını yaptı.