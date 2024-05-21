Üsküp'te 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği düzenlendi

Yemek daveti öncesinde, Ege Bölgesi'nin sevilen yemeklerinden zeytinyağlı yaprak sarmasının yapım aşaması gösterildi. Konuklar arasında düzenlenen yarışmaya katılanların yaptığı yaprak sarmaları, profesyonel jüri tarafından değerlendirildi. Yarışmayı, Çin'in Üsküp Büyükelçisi'nin eşi Yuanchu Yang kazandı.

Asırlık geleneklerden beslenen Türk mutfağının, farklı bölgelerden ilham alan enfes tarifleriyle her damağa hitap edebilecek geniş bir yelpazeye sahip olduğunu vurgulayan Şeyma Nur Ulusoy, uzun tarihi ilişkileri çerçevesinde Kuzey Makedonya ile de mutfaklarının içi içe geçtiğini, börek, kuru fasulye, köfte, sarma gibi birçok lezzeti sofralara aldıklarını söyledi.

2024'ün etkinlik konsepti: Ege mutfağı

Bu yılın Türk Mutfağı Haftası konseptini, Ege Bölgesi'nin geleneksel olarak sağlıklı ve sürdürülebilir Akdeniz tipi beslenme şeklini ve lezzetlerini öne çıkaracak Türk-Ege mutfağı menüsünün oluşturduğunu anlatan Ulusoy, "Bu bölgemizin tariflerinde zeytinyağı, zeytin, yeşillik, sebzeler, yöresel peynir ve zeytinyağlı lezzetler öne çıkmaktadır. Sizlerin de aşina olduğunuz bazı lezzetleri bugün sizlerle buluşturacağız." dedi. Konuşma ve yarışmanın ardından, Ege Bölgesi lezzetleri katılımcıların beğenisine sunuldu.