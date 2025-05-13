Uzak Şehir 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?
Uzak Şehir 26. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Dizinin yeni bölüm fragmanının henüz yayınlanmaması nedeniyle sıkça "Uzak Şehir 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neden yayınlanmadı" soruları geliyor.
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolünü paylaştığı Uzak Şehir'in 26 bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Son bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanı seyretmek istiyor. Peki, dizinin yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanları her pazartesi günü yayınlanıyor. Akşam saatlerinde 26. bölüm fragmanının yüklenmesi beklenirken haftaya pazartesi günü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle dizinin yayınlanması beklenmiyor.
Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
UZAK ŞEHİR 26. BÖLÜM FRAGMANI