Uzak Şehir Şahin öldü mü? Alper Çankaya diziden ayrıldı mı?

Kanal D'nin pazartesi günleri ekrana gelen dizisi Uzak Şehir'in 38. bölümü dün akşam ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünde izleyicisi sarsan bir gelişme yaşandı. Boran'ın katilinin babası olduğunu öğrenen Şahin kafasına silah dayarken daha sonra karnına ateş ediyor. Bu gelişme büyük bir şok yaşatırken şimdi "Uzak Şehir Şahin öldü mü", "Şahin Albora diziden ayrıldı mı" soruları peş peşe geliyor.

Uzak Şehir Şahin öldü mü?

Şahin silah sesinin ardından yere yığılırken apar topar hastaneye kaldırılıyor. Şahin'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Ölüp ölmediği ise yeni bölümde belli olacak.

Şahin Albora diziden ayrıldı mı?

Şahin karakterine hayat veren Alper Çankaya diziden ayrıldığına dair yapımcılardan gelen bir açıklama yok. Çankaya'nın diziye devam etmesi bekleniyor.